Яблоки подорожали, а цены на куриные яйца пошли вниз

В магазинах Мурманской области с 11 по 17 февраля текущего года наибольшее снижение цен отмечено на куриные яйца (на 1,7%), репчатый лук (на 1,4), белокочанную капусту (на 0,9), морковь, гречневую крупу (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, наибольшее увеличение цен зафиксировано на яблоки (на 0,8%), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7), чёрный байховый чай, пшеничную муку (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.