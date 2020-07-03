Яблоки продолжают лидировать по росту цен в магазинах региона

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 23 по 29 июня текущего года подорожали яблоки (на 3,0%).

Снизились цены на репчатый лук (на 2,8%), картофель (на 1,1), куриные яйца (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

В стране с 23 по 29 июня этого года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,6%. Подорожание на 2,0% и более отмечено в 7 субъектах Российской Федерации.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на колбасу полукопченую - на 0,4%, консервы мясные, муку пшеничную, рис шлифованный, чай чёрный, соль поваренную, конфеты шоколадные и карамель - на 0,3%, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин, крупу гречневую, хлеб ржаной и печенье - на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0,5%, рыбу мороженую и консервы мясные для детского питания - на 0,2%, баранину и консервы овощные для детского питания - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе на картофель - 3,9%, яблоки - 3,2%. В то же время помидоры и лук репчатый стали дешевле на 3,3%, огурцы - на 2,2%.