Яблоня на улице Советской в Североморске будет напоминать о подвигах героев-североморцев

К социальному координатору Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» в ЗАТО г. Североморск Наталье Яковлевой обратился ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Евгений. Он приехал в родной город в отпуск после тяжёлого ранения.

Как сообщает vk.com/fond_zo_murman, он узнал, что во флотской столице проходила акция «Сад памяти», приуроченная к 22 июня, Дню памяти и скорби. И не смог остаться в стороне, захотел внести свою лепту в дело сохранения памяти о погибших бойцах.

Евгений купил яблоню и попросил социального координатора Наталью Яковлеву организовать место для посадки дерева. Наталья Яковлева незамедлительно связалась с Межрегиональной общественной организацией «Семейный очаг» ЗАТО г. Североморск и её руководителем Аллой Денисовой с просьбой помочь в выборе места.

Через сутки дерево в честь погибших бойцов было посажено в сквере возле Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии по ул. Советской.

Теперь эта яблоня будет напоминать о подвигах наших героев-североморцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне и специальной военной операции. После посадки яблони по просьбе бойца они с социальным координатором пошли в церковь, чтобы поставить свечи в память о павших за Отечество воинах.

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457241067%2Fwall-220884459_1165