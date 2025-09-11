Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
11.09.25 14:30

Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация

С 5 сентября по 15 октября в заполярной столице проходит кампания по сплошной дератизации, направленная на снижение численности грызунов в городе.

Врип главы города Мурманска Иваном Лебедевым подписано постановление о проведении единовременной сплошной дератизации в осенний период 2025 года, рекомендующее руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, организаций иных форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города провести мероприятия по дератизации.

В случае, если управляющая компания не соблюдает обязанности по содержанию общедомового имущества, в том числе не содержит в чистоте контейнерные площадки во дворе, управление округа составляет материалы по нарушению правил благоустройства. Эти материалы поступают в административную комиссию управления округа, назначаются штрафы.

Одно из мероприятий прошло сегодня во дворе дома №5 по улице Шабалина, где специалисты выявляли места гнездования крыс и закладывали специальные препараты для их уничтожения.

Директор компании, обслуживающей этот дом, Евгений Никандров рассказал, что специалисты регулярно проводят обработку подвальных помещений, мусоросборников и придомовых территорий с использованием антикоагулянтных препаратов пролонгированного действия. Эти меры проводятся ежемесячно и дополнительно — в рамках городской кампании. Важно, что при попадании препарата крысы не сразу чувствуют отравление, что обеспечивает полное уничтожение популяции в течение нескольких дней. Компания также регулярно убирает погибших грызунов, реагируя на жалобы жителей.

Глава подрядной организации ООО «СЭС» Галина Кудрявцева добавила, что ядоприманки раскладываются так, чтобы они были незаметны для людей и домашних животных. В составе препаратов есть горькое вещество, которое отпугивает собак и кошек, но не отпугивает крыс. Применяются сертифицированные и эффективные составы с разным вкусом, например, с ароматом пива или карамели, чтобы привлекать грызунов в различных местах.

 

 

