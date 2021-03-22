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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.21 16:15

«Ядрёная баба» за спорт и здоровый образ жизни

20 марта в Полярных Зорях состоялся традиционный фестиваль снежных фигур «Ядрёная баба». Организаторами выступили Кольская АЭС и Первичная Профсоюзная организация.

Уже в четвертый раз полярнозоринцы проявляли свои творческие способности в создании снежных изваяний. В этом году темой конкурсных работ был выбран «Спорт. Километры здоровья». Полные энтузиазма победить в честной борьбе в «Нашем парке» собрались участники 18 команд и болельщики.

Через два часа на берегу озера появилась пара пингвинов-лыжников, мишка-силач, поднимающий гирю, кот-рыболов, печка-самобранка, цыпленок, вылупляющийся из яйца, и даже магистр Йода из кинофильма «Звездные войны». Никогда ещё работа жюри не была такой сложной.

В этом году лауреатами фестиваля стали: в номинации «Снежная сказка» в возрастной группе «детская команда» лучшей скульптурой признали «Снежного ежа», которого слепили «Танцевальные мастерицы» из Дома детского творчества. Среди «команд организаций» отличилась команда «Эверест», представлявшая детский сад №7 с композицией «Рыбка моя». А «Семейная команда», ставшая победительницей, демонстрировала жюри Мишку, поднимающего гирю. Особенно порадовало организаторов то, что в составе семейной команды были гости из Санкт-Петербурга, которые с огромным удовольствием приняли участие в конкурсе.

В номинации «Цветная фантазия» - победила «детская команда» из школы №4, они изобразили красочную эмблему конкурса «Спорт = здоровье», а среди «команд организаций» завоевали признание жюри бегущие на лыжах мама пингвин со своим детёнышем, созданная дружной компанией родителей и педагогов Дома детского творчества.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, множество развлечений ждали и гостей фестиваля. Горячие напитки, еда, весёлые ростовые куклы и катание на банане. А самые маленькие болельщики могли прокатиться упряжке с собаками и погладить четвероногих друзей.

По словам заместителя директора Кольской АЭС Игоря Кутузова: «Фестиваль снежных фигур стал настоящей доброй традицией, которая каждый год в первый месяц весны собирает взрослых и детей для совместной работы, и веселья. А снежные фигуры в парке ещё долгое время радуют отдыхающих горожан и гостей города».

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