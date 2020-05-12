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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.20 08:30

#яГоТОв

Мурманская область

12 и 13 мая

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с Федерацией воздушно-силовой атлетики России запускают онлайн-турнир «ЗаполярныйЗОЖ». По 13 мая на территории региона в онлайн-формате будет проводиться физкультурное мероприятие, цель которого – пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи и повышение мастерства спортсменов, занимающихся воздушно-силовой атлетикой.

К участию в проекте приглашаются атлеты-мужчины и женщины от 14 лет, проживающие на территории Мурманской области.

Каждую неделю спортсменам будет предложен к выполнению определенный комплекс упражнений – приседания, прыжки в высоту, отжимания и другие. Участникам необходимо снять и загрузить видео в личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм». В описании к ролику указать ФИО, город, результат (время и количество выполнения), поставить хештэги #ЗаполярныйЗОЖ, #насевережить и отметить аккаунт регионального министерства спорта и молодежной политики (социальная сеть «ВКонтакте» или Инстаграм sport_and_young_51).

По итогам каждого комплекса упражнений судьи сформируют таблицу результатов. Лучшим атлетом Севера будет признан тот, кто выполнит максимальное число повторов и покажет лучшее время. Победителей онлайн-турнира «ЗаполярныйЗОЖ» наградят памятными призами.

12 мая - 1 июня

Минспорт России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО продолжают поддерживать систематические занятия физической культурой дома. С 1 мая стартовал конкурс #яГоТОв. В течение месяца участникам онлайн-марафона предлагают выкладывать видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнеров акции.

Всего необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий вида упражнений: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 15 раз; поднимание туловища из положения лежа на спине» – 15 раз; наклон вперед из положения стоя – касание пола пальцами рук; приседание – 30 раз; классическая планка на локтях – 30 секунд. Время выполнения каждого испытания – не более 1 минуты.

Видео продолжительностью не более 4 минут необходимо опубликовать на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». При этом видеоролик должен быть непрерывным и содержать в себе выполнение в любой последовательности всех пяти видов упражнений. В описании к видео нужно обязательно указать хештеги: #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значный уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО без дефисов (например #20770000013).

Главным призом конкурса станет портативная аудиоколонка Яндекс Станция с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке. Еженедельно будут разыгрываться 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспорта России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.

Конкурс #яГоТОв проводится с 1 мая по 1 июня в четыре этапа:

1 этап – с 1 мая по 10 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 11 мая);

2 этап – с 11 мая по 17 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 18 мая);

3 этап – с 18 мая по 24 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 25 мая);

4 этап – с 24 мая по 31 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 1 июня).

Принять участие в розыгрыше можно только один раз. Участник должен быть подписан на официальный аккаунт Минспорта России @minsport_rf, а также комплекса ГТО @vfsk_gto.

Комментарии

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