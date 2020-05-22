Мурманская область

22 мая - 1 июня

Минспорт России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО продолжают поддерживать систематические занятия физической культурой дома. С 1 мая стартовал конкурс #яГоТОв. В течение месяца участникам онлайн-марафона предлагают выкладывать видео с выполнением пяти базовых упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнеров акции.

Всего необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий вида упражнений: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 15 раз; поднимание туловища из положения лежа на спине» – 15 раз; наклон вперед из положения стоя – касание пола пальцами рук; приседание – 30 раз; классическая планка на локтях – 30 секунд. Время выполнения каждого испытания – не более 1 минуты.

Видео продолжительностью не более 4 минут необходимо опубликовать на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». При этом видеоролик должен быть непрерывным и содержать в себе выполнение в любой последовательности всех пяти видов упражнений. В описании к видео нужно обязательно указать хештеги: #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значный уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО без дефисов (например #20770000013).

Главным призом конкурса станет портативная аудиоколонка Яндекс Станция с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также напомнить о запланированной тренировке. Еженедельно будут разыгрываться 10 таких колонок. Также ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспорта России компании подготовили подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую получат в подарок все участники интернет-марафона.

Конкурс #яГоТОв проводится с 1 мая по 1 июня в четыре этапа:

1 этап – с 1 мая по 10 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 11 мая);

2 этап – с 11 мая по 17 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 18 мая);

3 этап – с 18 мая по 24 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 25 мая);

4 этап – с 24 мая по 31 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире 1 июня).

Принять участие в розыгрыше можно только один раз. Участник должен быть подписан на официальный аккаунт Минспорта России @minsport_rf, а также комплекса ГТО @vfsk_gto.