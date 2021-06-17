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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.21 16:00

Яхт-клуб Мурманского морского торгового порта открыл сезон

Порывистый ветер и испепеляющее солнце – непростое сочетания для яхтсмена! В прошедшие выходные, 12 и 13 июня, на реке Тулома в яхт-клубе АО «ММТП» соревнованиями открыли сезон 2021 года. На протяжении двух дней яхтсмены клуба и портовики испытывали себя на прочность.

В первый день состоялись гонки. На них вышли семь яхт. Несмотря на то, что погода была теплая, дул слишком сильный ветер. Поэтому задача у яхтсменов была непростая.

«Сначала мы даже думали отложить соревнования из-за штормового ветра. Однако спортсмены его не испугались и приспособились. В результате гонки стали по-настоящему экстремальными, с элементами испытания», - рассказывает начальник яхт-клуба АО «ММТП» Вячеслав Мальцев.

Во второй день был устроен марафон. На него вышли и вовсе четыре экипажа – всё из-за сложных погодных условий. К слову, яхты в клубе ММТП позволяют ходить не только по реке Туломе, но и выходить в открытое море. Так, например, «Стайер» по океану однажды добрался до берегов США. Кстати, его экипаж и одержал победу в гонках на прошедших выходных.

Напомним, не так давно Вячеслав Мальцев был отмечен в администрации города за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Мурманска. Вячеслав Олегович - многолетний лидер российского зимнего виндсерфинга, чемпион мира, СССР и России по этому виду спорта. Помимо этого, он занимает пост президента Российской ассоциации виндсерфинга, являясь тренером, судьей всероссийской категории, председателем федерации парусного спорта Мурманска, организатором и главным судьей соревнований по парусному спорту, кайтингу и зимнему виндсерфингу.

В связи с этим портовики предлагают с помощью небольшого видеосюжета вспомнить, как проходили соревнования по парусному спорту на территории турбазы «Теремок» в рамках традиционного «Праздника севера 2021».

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