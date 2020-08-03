Яхтсмены воздадут почести погибшим морякам Беломорской военной флотилии Северного флота

В городе воинской славы Архангельске проводили экипажи яхт «Сибирь» и «Жемчужина», которые отправились в парусный поход по Северному морскому пути и акватории Обь-Иртышского бассейна. Маршрут экспедиции, посвященной 75-летию Великой Победы, пройдёт через Белое, Баренцево, Карское моря и великую сибирскую реку Обь. По пути яхтсмены посетят Нарьян-Мар, Харасавей, остров Белый, Салехард, Ханты-Мансийск и Тобольск. Закончится экспедиция в Омске 30 сентября.

В местах гибели советских кораблей экипажи яхт почтут память моряков Беломорской военной флотилии Северного флота, защищавших арктические рубежи Родины.

Как сообщает пресс-служба СФ, одну из остановок яхтсмены сделают на острове Белый, где находится братская могила арктического конвоя БД-5. Трагедия, произошедшая в августе 1944-го года, унесла 378 жизней советских военнослужащих и мирных жителей.

На торжественной церемонии, посвящённой проводам экспедиции, выступил заместитель командира Беломорской военно-морской базы по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян, который отметил, что воины-беломорцы внесли достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск в Заполярье, выполняли боевые задачи не щадя жизни.

79 лет назад на границе Баренцева и Белого морей погиб сторожевой корабль «Жемчуг», в октябре 1941 года в районе Терско-Орловского маяка подорвался на вражеской мине СКР-11, а в ноябре 1941 года у островов Острые Лудки фашистская подводная лодка потопила тральщик Т-889.

25 июля 1943 года в Печорской губе, подорвавшись на мине, погиб экипаж тральщика Т-904. 30 июля 1943 года был торпедирован тральщик Т-911, а 28 сентября в проливе Югорский Шар затонул сторожевой катер СКА-510.

В местах гибели моряков-беломорцев яхтсмены приспустят флаг и возложат венки на воду.