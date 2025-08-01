«Яндекс Недвижимость» и hh.ru оценили спрос на загородную недвижимость и рост числа вакансий с гибридным форматом работы

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости в регионах со столицами-миллионниками вырос с начала года на 39,6% и стал рекордным за последние два года. Чаще всего арендой недвижимости загородом интересуются жители Москвы и Московской области, на них приходится 22,1% всего спроса на этот тип жилья. На втором месте оказались жители Свердловской области – 13,4%, на третьем - Самарской – 11,7%.

«Интерес к переезду за город в летний сезон — это вполне логичная тенденция, многие работают удалённо из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом интерес к долгосрочной аренде загородных домов стал значительно выше по сравнению с прошлым июнем. За последний год количество таких запросов увеличилось на 21,6%. Параллельно растёт и число гибридных вакансий — компании продолжают адаптироваться к сезонной мобильности сотрудников и стараются предлагать более гибкие условия работы», — комментируют Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

По данным сервиса hh.ru, в тех регионах, которые демонстрируют наибольший рост интереса к долгосрочной аренде дач, растёт количество гибридных вакансий. Так, в Москве с начала года доля гибридных вакансий увеличилась с 8,8% до 11,1%, в Екатеринбурге доля выросла с 4% в январе до 4,9% в июне, а в Самаре увеличилась с 3% до 3,8%. В среднем по городам-миллионникам доля вакансий, предлагающих гибридный формат работы, увеличилась с 3,6% в январе до 4,5% в июне. Самыми популярными отраслями с «гибридом» стали инвестиции и консалтинг, ИТ, а также маркетинг, реклама и PR.

Доля вакансий, которые предлагают полностью удалённый формат работы, остаётся стабильной с начала текущего года. В среднем по миллионникам в июне 2025 года она составила 8%, не изменившись по сравнению с январем. При этом год назад доля таких вакансий в среднем по миллионникам составляла 6%.

В число регионов, в которых предлагают наибольшее количество гибридных вакансий, вошли Москва – 11,1%, Санкт-Петербург – 6,8%, Казань – 5,4%, Нижний Новгород – 5,1%, Новосибирск – 5,1%. В топ-5 по доле вакансий с удаленным форматом работы вошли Москва – 13,2%, Волгоград – 12,1%, Казань – 11,6%, Воронеж – 10,6%, Нижний Новгород – 10,4%.

Что касается спроса на покупку загородной недвижимости, то он демонстрирует сезонное снижение. Традиционно пик активности в этом сегменте приходится на первый квартал. В июне пользователи «Яндекс Недвижимости» чаще всего интересовались загородной недвижимостью в Воронежской области – 6,3% от всего спроса, Ростовской – 6%, Нижегородской – 5,8%, Самарской – 5,5% и Омской областях – 5,2%.

Наибольший интерес к поиску загородной недвижимости для покупки проявляют жители Москвы и Московской области. На их долю приходится 36% спроса на этот сегмент жилья. На втором месте жители Краснодарского края – 8%, на третьем - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8%. На четвертом месте по доле спроса оказалась Свердловская область – 7%, а на пятом – Ростовская – 6%.

Доля вакансий с гибридным форматом работы в мае 2025 г. и медианная стоимость загородного дома июнь 2024 - июнь 2025 гг.

Город Доля вакансий с «гибридом» в июне 2025 г. Медианная Стоимость дома в июне 2025 г. Динамика медианной стоимости дома июнь 24 г. - июнь 25 г. Москва 11,1% 17,1 млн +1,7% Санкт-Петербург 6,8% 11 млн +5,6% Казань 5,1% 9,2 млн +8,9% Нижний Новгород 5,4% 7 млн +14,9% Новосибирск 4,9% 5,8 млн +13,2% Екатеринбург 5,1% 5 млн +0,3% Воронеж 4,5% 6,3 млн +11,4% Ростов-на-Дону 4,3% 6,8 млн +3,9% Краснодар 4,7% 12,1 млн -1,1% Самара 3,8% 8,5 млн +20,2% Волгоград 3,5% 4,7 млн +21,6% Пермь 2,8% 4,5 млн +15,2% Челябинск 3,1% 4,7 млн -4,2% Уфа 2,5% 6,1 млн +20,9% Красноярск 2,2% 5,1 млн +16,8% Омск 2,4% 4,7 млн +24,8%

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551171/#&gid=1&pid=3