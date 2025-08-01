«Яндекс Недвижимость» и hh.ru оценили спрос на загородную недвижимость и рост числа вакансий с гибридным форматом работы
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости в регионах со столицами-миллионниками вырос с начала года на 39,6% и стал рекордным за последние два года. Чаще всего арендой недвижимости загородом интересуются жители Москвы и Московской области, на них приходится 22,1% всего спроса на этот тип жилья. На втором месте оказались жители Свердловской области – 13,4%, на третьем - Самарской – 11,7%.
«Интерес к переезду за город в летний сезон — это вполне логичная тенденция, многие работают удалённо из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом интерес к долгосрочной аренде загородных домов стал значительно выше по сравнению с прошлым июнем. За последний год количество таких запросов увеличилось на 21,6%. Параллельно растёт и число гибридных вакансий — компании продолжают адаптироваться к сезонной мобильности сотрудников и стараются предлагать более гибкие условия работы», — комментируют Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».
По данным сервиса hh.ru, в тех регионах, которые демонстрируют наибольший рост интереса к долгосрочной аренде дач, растёт количество гибридных вакансий. Так, в Москве с начала года доля гибридных вакансий увеличилась с 8,8% до 11,1%, в Екатеринбурге доля выросла с 4% в январе до 4,9% в июне, а в Самаре увеличилась с 3% до 3,8%. В среднем по городам-миллионникам доля вакансий, предлагающих гибридный формат работы, увеличилась с 3,6% в январе до 4,5% в июне. Самыми популярными отраслями с «гибридом» стали инвестиции и консалтинг, ИТ, а также маркетинг, реклама и PR.
Доля вакансий, которые предлагают полностью удалённый формат работы, остаётся стабильной с начала текущего года. В среднем по миллионникам в июне 2025 года она составила 8%, не изменившись по сравнению с январем. При этом год назад доля таких вакансий в среднем по миллионникам составляла 6%.
В число регионов, в которых предлагают наибольшее количество гибридных вакансий, вошли Москва – 11,1%, Санкт-Петербург – 6,8%, Казань – 5,4%, Нижний Новгород – 5,1%, Новосибирск – 5,1%. В топ-5 по доле вакансий с удаленным форматом работы вошли Москва – 13,2%, Волгоград – 12,1%, Казань – 11,6%, Воронеж – 10,6%, Нижний Новгород – 10,4%.
Что касается спроса на покупку загородной недвижимости, то он демонстрирует сезонное снижение. Традиционно пик активности в этом сегменте приходится на первый квартал. В июне пользователи «Яндекс Недвижимости» чаще всего интересовались загородной недвижимостью в Воронежской области – 6,3% от всего спроса, Ростовской – 6%, Нижегородской – 5,8%, Самарской – 5,5% и Омской областях – 5,2%.
Наибольший интерес к поиску загородной недвижимости для покупки проявляют жители Москвы и Московской области. На их долю приходится 36% спроса на этот сегмент жилья. На втором месте жители Краснодарского края – 8%, на третьем - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8%. На четвертом месте по доле спроса оказалась Свердловская область – 7%, а на пятом – Ростовская – 6%.
Доля вакансий с гибридным форматом работы в мае 2025 г. и медианная стоимость загородного дома июнь 2024 - июнь 2025 гг.
|
Город
|
Доля
вакансий
с «гибридом»
в июне
2025 г.
|
Медианная
Стоимость
дома
в июне
2025 г.
|
Динамика медианной
стоимости дома
июнь 24 г. - июнь 25 г.
|
Москва
|
11,1%
|
17,1 млн
|
+1,7%
|
Санкт-Петербург
|
6,8%
|
11 млн
|
+5,6%
|
Казань
|
5,1%
|
9,2 млн
|
+8,9%
|
Нижний Новгород
|
5,4%
|
7 млн
|
+14,9%
|
Новосибирск
|
4,9%
|
5,8 млн
|
+13,2%
|
Екатеринбург
|
5,1%
|
5 млн
|
+0,3%
|
Воронеж
|
4,5%
|
6,3 млн
|
+11,4%
|
Ростов-на-Дону
|
4,3%
|
6,8 млн
|
+3,9%
|
Краснодар
|
4,7%
|
12,1 млн
|
-1,1%
|
Самара
|
3,8%
|
8,5 млн
|
+20,2%
|
Волгоград
|
3,5%
|
4,7 млн
|
+21,6%
|
Пермь
|
2,8%
|
4,5 млн
|
+15,2%
|
Челябинск
|
3,1%
|
4,7 млн
|
-4,2%
|
Уфа
|
2,5%
|
6,1 млн
|
+20,9%
|
Красноярск
|
2,2%
|
5,1 млн
|
+16,8%
|
Омск
|
2,4%
|
4,7 млн
|
+24,8%
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551171/#&gid=1&pid=3