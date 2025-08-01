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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 12:00

«Яндекс Недвижимость» и hh.ru оценили спрос на загородную недвижимость и рост числа вакансий с гибридным форматом работы

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости в регионах со столицами-миллионниками вырос с начала года на 39,6% и стал рекордным за последние два года. Чаще всего арендой недвижимости загородом интересуются жители Москвы и Московской области, на них приходится 22,1% всего спроса на этот тип жилья. На втором месте оказались жители Свердловской области – 13,4%, на третьем - Самарской – 11,7%. 

«Интерес к переезду за город в летний сезон — это вполне логичная тенденция, многие работают удалённо из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом интерес к долгосрочной аренде загородных домов стал значительно выше по сравнению с прошлым июнем. За последний год количество таких запросов увеличилось на 21,6%. Параллельно растёт и число гибридных вакансий — компании продолжают адаптироваться к сезонной мобильности сотрудников и стараются предлагать более гибкие условия работы», — комментируют Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

По данным сервиса hh.ru, в тех регионах, которые демонстрируют наибольший рост интереса к долгосрочной аренде дач, растёт количество гибридных вакансий. Так, в Москве с начала года доля гибридных вакансий увеличилась с 8,8% до 11,1%, в Екатеринбурге доля выросла с 4% в январе до 4,9% в июне, а в Самаре увеличилась с 3% до 3,8%. В среднем по городам-миллионникам доля вакансий, предлагающих гибридный формат работы, увеличилась с 3,6% в январе до 4,5% в июне. Самыми популярными отраслями с «гибридом» стали инвестиции и консалтинг, ИТ, а также маркетинг, реклама и PR. 

Доля вакансий, которые предлагают полностью удалённый формат работы, остаётся стабильной с начала текущего года. В среднем по миллионникам в июне 2025 года она составила 8%, не изменившись по сравнению с январем. При этом год назад доля таких вакансий в среднем по миллионникам составляла 6%. 

В число регионов, в которых предлагают наибольшее количество гибридных вакансий, вошли Москва – 11,1%, Санкт-Петербург – 6,8%, Казань – 5,4%, Нижний Новгород – 5,1%, Новосибирск – 5,1%. В топ-5 по доле вакансий с удаленным форматом работы вошли Москва – 13,2%, Волгоград – 12,1%, Казань – 11,6%, Воронеж – 10,6%, Нижний Новгород – 10,4%. 

Что касается спроса на покупку загородной недвижимости, то он демонстрирует сезонное снижение. Традиционно пик активности в этом сегменте приходится на первый квартал. В июне пользователи «Яндекс Недвижимости» чаще всего интересовались загородной недвижимостью в Воронежской области – 6,3% от всего спроса, Ростовской – 6%, Нижегородской – 5,8%, Самарской – 5,5% и Омской областях – 5,2%. 

Наибольший интерес к поиску загородной недвижимости для покупки проявляют жители Москвы и Московской области. На их долю приходится 36% спроса на этот сегмент жилья. На втором месте жители Краснодарского края – 8%, на третьем - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8%. На четвертом месте по доле спроса оказалась Свердловская область – 7%, а на пятом – Ростовская – 6%. 

Доля вакансий с гибридным форматом работы в мае 2025 г. и медианная стоимость загородного дома июнь 2024 - июнь 2025 гг. 

Город

Доля

вакансий

с «гибридом»

в июне

2025 г.

Медианная

Стоимость

дома

в июне

2025 г. 

Динамика медианной

стоимости дома

июнь 24 г. - июнь 25 г. 

Москва

11,1%

17,1 млн 

+1,7%

Санкт-Петербург

6,8%

11 млн

+5,6%

Казань

5,1%

9,2 млн

+8,9%

Нижний Новгород

5,4%

7 млн 

+14,9%

Новосибирск

4,9%

5,8 млн

+13,2%

Екатеринбург

5,1%

5 млн

+0,3%

Воронеж

4,5%

6,3 млн

+11,4%

Ростов-на-Дону

4,3%

6,8 млн

+3,9%

Краснодар

4,7%

12,1 млн

-1,1%

Самара

3,8%

8,5 млн

+20,2%

Волгоград

3,5%

4,7 млн

+21,6%

Пермь

2,8%

4,5 млн

+15,2%

Челябинск

3,1%

4,7 млн

-4,2%

Уфа

2,5%

6,1 млн

+20,9%

Красноярск

2,2%

5,1 млн

+16,8%

Омск

2,4%

4,7 млн

+24,8%

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551171/#&gid=1&pid=3

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