«Яндекс Путешествия» назвали пять городов, кроме Санкт-Петербурга, где можно увидеть белые ночи. Мурманск оказался на четвёртом месте

На сайте «Russian Traveler» под рубрикой «Открываем Россию» опубликован материал под заголовком «Куда ехать за белыми ночами, кроме Петербурга? 5 городов».

Как пишет автор публикации, «кажется, белые ночи стали одной из визитных карточек Санкт-Петербурга и прочно ассоциируются именно с северной столицей. И хотя там они действительно прекрасны, в России есть и другие места, где можно полюбоваться этим явлением. «Яндекс Путешествия» назвали пять городов, где можно увидеть белые ночи и рассказали, когда стоит планировать поездку».

Странно, что в стране, в которой в Арктической зоне находится значительно больше городов, где россияне живут летом в условиях белых ночей и плярного дня, в публикации, рассчитанной на туристов, кроме Санкт-Петербурга упоминаются только Архангельск, Сыктывкар, Вологда, Мурманск (на четвёртом месте) и Петрозаводск.