«Яндекс Такси» возмещает северянам стоимость поездки из зоны аварийных отключений по 28 января включительно

Сервис «Яндекс Такси» в сотрудничестве с органами региональной власти определил зоны аварийных отключений электричества. Жители Мурманска и посёлка Сафоново, совершающие поездки из этих районов, смогут полностью возместить их стоимость.

Как сообщает vk.com/murman_sever, при заказе такси пассажир производит оплату любым удобным способом - картой или наличными. Стоимость поездки из зон аварийных отключений будет автоматически возвращена пассажиру в полном объёме в течение трёх рабочих дней.

Средства вернутся на карту, с которой были списаны, а при оплате наличными – промокодом.

Заработок водителей при этом сохранится в полном объёме, все расходы берёт на себя компания

Возвраты за поездки на «Яндекс Такси», совершенные после 24 января, уже стали поступать на карты северян.

Сроки акции могут быть скорректированы в зависимости от стабилизации ситуации.