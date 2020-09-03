«Яндекс.Лицей» открывается в Мурманске

В более чем в 160 городах России и Казахстана реализуется образовательный проект «Яндекс.Лицей». В этом году программа открылась и в Мурманске. Одна из учебных площадок разместится на базе создаваемого Центра управления регионом Мурманской области.

«Это бесплатные очные курсы по программированию для школьников от одной из крупнейших IT-компаний страны. Участникам предстоит решать разнообразные задачи – к примеру, на анализ статистических данных и поиск зависимостей, на использование простого искусственного интеллекта. В дальнейшем это позволит ребятам уверенно себя чувствовать на хакатонах по программированию и в любой сфере, которую они выберут для своего развития», – рассказал министр цифрового развития Иван Пархоменко.

Проект представляет собой курсы программирования, на которые могут поступить ученики 8–9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. За это время школьники смогут изучить основы языка программирования Python. Такие навыки сейчас очень востребованы, с их помощью специалист может решить множество практических задач. Многие сервисы и проекты «Яндекса» разрабатываются именно на Python.

На второй год школьников научат моделировать физические процессы и создавать компьютерные игры, программировать сетевые приложения и ботов, создавать графические интерфейсы пользователя.

Полученные знания пригодятся не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует стать, например, биологом, экономистом или лингвистом.

Кроме того, ещё на школьной скамье ребята смогут попробовать себя в роли программиста и получить навыки для работы стажером или младшим разработчиком.

«Занятия в «Яндекс.Лицее» ведут преподаватели, прошедшие обучение и сертификацию в «Яндексе». Это отличный старт для школьников, которым интересны современные технологии», – отметил координатор площадки и начальник управления развития проекта «Умный город» АНО «Центр городского развития Мурманской области» Алексей Медведев.

Курс обучения бесплатный, а набор – конкурсный. Приём заявок на 2020/2021 учебный год открыт на сайте проекта до 10 сентября.

Для поступления необходимо заполнить анкету, пройти онлайн-тест и выбрать адрес площадки, на которой будет проходить обучение. В Мурманске их две – на базе Мурманского государственного арктического университета и нового Центра управления регионом (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5). Выбрать удобную площадку также можно на сайте проекта.

Абитуриенты, которые успешно справятся с тестом, получат приглашение на собеседование. После завершения обучения выпускники получат свидетельство об обучении, сертификат «Яндекс.Лицея» и статус «Junior-программиста», признаваемый в IT-компаниях.