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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.22 09:30

Январь – время проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам с 17 по 30 января 2022 года во всех субъектах Российской Федерации в очередной раз будет проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тысяч домашних хозяйств. В Мурманской области в обследовании примут участие 1296 домохозяйств, в том числе в областном центре – 336.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, при посещении жилых помещений интервьюеры со слов респондентов заполнят вопросник для домохозяйства, а также индивидуальные вопросники для лиц в возрасте 16 лет и более.

Северяне уже неоднократно отвечали на вопросы подобных анкет: о возрасте, семейном и финансовом положении, об уровне образования, участии в трудовой деятельности, о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, ведении сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах и условиях проживания. Так что, если кому-то предложат стать участником опроса, поводов для беспокойства нет.

«Рекомендуем лишь удостовериться, что перед вами действительно сотрудник Мурманскстата, - отмечает Вячеслав Николаевич Морозов. -  Он должен иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут уточнить информацию о статистическом наблюдении в Мурманскстате по телефонам: +7 (8152) 688-590, 688-609, +7-911-310-46-66.

Опросы будут проводиться с учётом необходимости обеспечения мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции».

По результатам обследования будет получена официальная статистическая информация, отражающая реальный уровень жизни российских семей и уровень бедности населения страны; участие семей в социальных программах и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Подробная информация об итогах наблюдения размещена на Интернет-сайте Мурманскстата в рубрике «Статистика\Официальная статистика\Уровень жизни\Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».

Мурманскстат заранее благодарит участников опроса и гарантирует, что все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использованы в сводном виде исключительно для формирования официальной статистической информации.

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