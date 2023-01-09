Январь – время проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам с 16 января по 5 февраля 2023 года во всех субъектах Российской Федерации в очередной раз будет проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 60 тысяч домашних хозяйств. В Мурманской области в обследовании примут участие 528 домохозяйств, в том числе в областном центре – 144.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, при посещении жилых помещений интервьюеры со слов респондентов заполнят вопросник для домохозяйства, а также индивидуальные вопросники для лиц в возрасте 16 лет и более. Северяне уже неоднократно отвечали на вопросы подобных анкет: о возрасте, семейном и финансовом положении, об уровне образования, участии в трудовой деятельности, о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, ведении сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах и условиях проживания. Так что, если кому-то предложат стать участником опроса, поводов для беспокойства нет.

Рекомендуем лишь удостовериться, что перед вами действительно сотрудник Мурманскстата. Он должен иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут уточнить информацию о статистическом наблюдении в Мурманскстате по телефонам: +7 (8152) 688-590, 688-609, +7-911-310-46-66.

Опросы будут проводиться с учётом необходимости обеспечения мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По результатам обследования будет получена официальная статистическая информация, отражающая реальный уровень жизни российских семей, степень имущественного расслоения и уровень бедности населения страны; участие семей в социальных программах и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Подробная информация по проведению наблюдения размещена на Интернет-сайте Росстата в рубрике «Статистика\Переписи и обследования\Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам\Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».

Мурманскстат заранее благодарит участников опроса и гарантирует, что все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использованы в сводном виде исключительно для формирования официальной статистической информации.