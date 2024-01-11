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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.24 12:30

Январь – время проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам с 15 января по 4 февраля 2024 года во всех субъектах Российской Федерации в очередной раз будет проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

В целом в России обследованием будет охвачено 60 тысяч домашних хозяйств, отобранных случайным способом. В Мурманской области в наблюдении примут участие 480 домохозяйств, в том числе в областном центре – 144.

Как отмечает Т.Е. Лапин, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, при посещении жилых помещений интервьюеры со слов респондентов заполнят вопросник для домохозяйства, а также индивидуальные вопросники для лиц в возрасте 16 лет и более.  Респондентам предстоит ответить на вопросы о возрасте, семейном и финансовом положении, об уровне образования, участии в трудовой деятельности, о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, получении доходов от собственности, сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и обязательных платежах, а также условиях проживания. Северяне уже неоднократно отвечали на подобные вопросы, поэтому, если кому-то предложат стать участником опроса, поводов для беспокойства нет.

Рекомендуем лишь удостовериться, что перед вами действительно сотрудник Мурманскстата. Он должен иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут уточнить информацию о статистическом наблюдении в Мурманскстате по телефонам: +7 (8152) 688-590, +7 (8152) 688-609, а также у сотрудников в городах и населённых пунктах региона, контакты которых размещены на сайте Мурманскстата (https://51.rosstat.gov.ru) по адресу: Главная страница/ О Мурманскстате/ Руководство и структура/ Специалисты в городах и населённых пунктах Мурманской области.

По результатам обследования будет получена официальная статистическая информация, отражающая реальный уровень жизни российских семей, степень имущественного расслоения и уровень бедности населения страны; участие семей в социальных программах и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Подробная информация по проведению наблюдения размещена на сайте Росстата (https://rosstat.gov.ru) в рубрике «Статистика/ Статистические обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам/ Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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