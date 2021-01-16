Январь вселяет надежду, но в 2020 году у Мурманского морского рыбного порта грузооборот оказался на уровне военного 1944 года

В последнем месяце 2020 года рыбаки поставили в порт 15,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 7% выше, чем в декабре 2019-го. Но в целом грузооборот продолжает падать: в 2020 году портовики перевалили 219 тысяч тонн, включая 185,1 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Это не только ниже показателей 2019 года, но и вполне сопоставимо с военным 1944-м, когда объём перевалки составил те же самые 200 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба ММРП, главная причина низких объёмов – в сохраняющейся из года в год нацеленности рыбопромышленников на экспорт. Из 490 тысяч тонн рыбы, добытой по данным Росрыболовства в Северном бассейне, к причалам ММРП было доставлено чуть больше трети. И даже апрельское появление в порту 14 незаходных судов, которые из-за коронавирусных ограничений не смогли привычно выгрузиться в Северной Норвегии, не сильно увеличило грузооборот…

- Объёмы трески, пикши и краба, которые Мурманский морской рыбный порт принял в 2020 году, примерно соответствуют показателям 2019-го, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. – А вот количество скумбрии, сельди, путассу и креветки уменьшилось. Возможно, это и помешало сработать вровень с прошлым годом.

Портовики надеются, что наступивший год будет успешнее и богаче по рыбе. По крайней мере, январь даёт на это надежду. За первые две недели докеры уже перевалили 7 тысяч тонн рыбы, что в два раза выше грузооборота января 2020 года. А на подходе ещё два транспорта с рыбой.