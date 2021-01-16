ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От торта в виде шприца с вакциной до просмотров фильмов с гондолы – жизнь в тисках пандемииВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Отпусти себя, или Не надо бояться экспромтов в жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.21 11:30

Январь вселяет надежду, но в 2020 году у Мурманского морского рыбного порта грузооборот оказался на уровне военного 1944 года

В последнем месяце 2020 года рыбаки поставили в порт 15,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 7% выше, чем в декабре 2019-го. Но в целом грузооборот продолжает падать: в 2020 году портовики перевалили 219 тысяч тонн, включая 185,1 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Это не только ниже показателей 2019 года, но и вполне сопоставимо с военным 1944-м, когда объём перевалки составил те же самые 200 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба ММРП, главная причина низких объёмов – в сохраняющейся из года в год нацеленности рыбопромышленников на экспорт. Из 490 тысяч тонн рыбы, добытой по данным Росрыболовства в Северном бассейне, к причалам ММРП было доставлено чуть больше трети. И даже апрельское появление в порту 14 незаходных судов, которые из-за коронавирусных ограничений не смогли привычно выгрузиться в Северной Норвегии, не сильно увеличило грузооборот…

- Объёмы трески, пикши и краба, которые Мурманский морской рыбный порт принял в 2020 году, примерно соответствуют показателям 2019-го, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. – А вот количество скумбрии, сельди, путассу и креветки уменьшилось. Возможно, это и помешало сработать вровень с прошлым годом.

Портовики надеются, что наступивший год будет успешнее и богаче по рыбе. По крайней мере, январь даёт на это надежду. За первые две недели докеры уже перевалили 7 тысяч тонн рыбы, что в два раза выше грузооборота января 2020 года. А на подходе ещё два транспорта с рыбой.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
Комментарий к новости:Суд на миллион, или Отец пошёл на сына-должника!
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:30«Мегрэ». Художественный сериал, 51 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на сахарный песок и подсолнечное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в 2020 году снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 и 18 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада России обсудили организацию оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика