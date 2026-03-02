Январское снижение промпроизводства в стране в годовом выражении зафиксировано впервые с февраля 2025 года

Промпроизводство в РФ в январе 2026 года снизилось на 0,8% в годовом сравнении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года (тогда снижение составило 0,9% на фоне високосного 2024 года). Январь из-за большого числа праздничных дней обычно не является показательным месяцем, и о возможной динамике макропоказателей в текущем году обычно можно судить начиная с февральских, а то и с мартовских данных.

Как сообщалось ранее, в декабре 2025 года рост промпроизводства в РФ составил 3,7% в годовом выражении, в ноябре - 0,4%, в октябре - 2,5%, в сентябре - 1,1%.

Данные по промышленности в январе 2026 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в начале февраля, предусматривал рост промпроизводства в РФ за январь на 0,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2026 года, по оценке Росстата, промышленность РФ показала нулевую динамику после роста на 1,5% в декабре и снижения на 0,4% в ноябре.

В январе 2026 года было зафиксировано снижение в обрабатывающих отраслях на 3,0% в годовом сравнении после роста на 7,8% в декабре.

В добывающем секторе в январе 2026 года рост составил 0,5% в годовом выражении после снижения на 2,8% в декабре.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксирован рост на 7,5% после снижения на 0,7% в декабре.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в январе составило 7,0% после снижения на 6,2% в декабре.

Отрасли, показавшие в январе 2026 года рост по сравнению с январем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 24,5%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 9,8%; производство прочих готовых изделий - 3,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 2,9%; добыча металлических руд - 0,5%.

Отрасли, снизившие объёмы производства в январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: производство табачных изделий - 23,0%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 21,3%; производство электрического оборудования - 17,5%; производство одежды - 17,2%; добыча прочих полезных ископаемых - 14,9%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 13,9%; производство текстильных изделий - 9,9%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 8,7%; производство мебели - 8,0%; добыча угля - 6,6%; металлургическое производство - 6,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 6,0%, производство бумаги - 13,3%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 6,0%; производство кожи и изделий из кожи - 5,7%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 5,6%; ремонт машин и оборудования - 5,2%; производство продуктов питания - 1,7%, напитков - 4,7%; производство химических веществ и химических продуктов - 1,5%; производство кокса и нефтепродуктов - 0,6%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2025 году составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,6% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в начале февраля). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2026 году на 2,3%.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе 2026 года снизилось в годовом выражении на 13,2%, до 47,2 тысячи шт.; грузовиков - упало на 35,9%, до 5,7 тысячи единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце в РФ выпустили 424 шт. - на 19,7% меньше, чем в том же месяце 2025 года.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе снизилось на 18,8%, до 9,6 тысячи шт.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за прошлый месяц упал на треть (на 33,8%) и составил 2,5 тысячи единиц.

Согласно данным Росстата, производство продуктов питания в РФ в январе 2026 году по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года снизилось на 1,7%, напитков - на 4,7%. Выпуск табачных изделий упал на 23%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в январе составило 311 тысяч тонн, что на 4,6% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 419 тысяч тонн (на 2,7% меньше), колбасных изделий - 186 тысяч тонн (на 0,7% меньше).

Производство молока (кроме сырого) в январе снизилось на 2,1%, до 506 тысяч тонн, сливочного масла - на 0,3%, до 26,7 тысячи тонн. В то же время выработка сыров выросла на 1,1%, до 70,8 тысячи тонн, творога - на 9,2%, до 43,6 тысячи тонн.

Масложировая отрасль снизила производство растительного масла на 5,3%, до 642 тысяч тонн. Производство переработанной и консервированной рыбы упало на 6,4%, до 323 тысяч тонн.

Сахарные предприятия в январе выработали 408 тысяч тонн свекловичного сахара, что на 30,1% больше прошлогоднего. Кондитеры выпустили 279 тысяч тонн продукции (на 10,1% меньше).

Производство крупы в январе составило 118 тысяч тонн, снизившись на 23,9%. Хлебопеки выпекли 395 тысяч тонн продукции, что на 0,4% больше, чем в январе 2025 года. Мукомольные предприятия выработали 660 тысяч тонн пшеничной и ржано-пшеничной муки (снижение на 6,1%).