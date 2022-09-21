Яркие фасады меняют «лицо» Заозерска

Благодаря программе реновации ЗАТО и поддержке правительства региона этим летом в ЗАТО город Заозерск стартовали работы по капительному ремонту нескольких жилых домов.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, уже полностью обновлён 30-й дом на улице Ленинского Комсомола и в процессе отделочные и покрасочные работы ещё на нескольких зданиях.

Кроме обновления фасадов в домах осуществляется замена окон и дверей в подъездах, ремонт входных групп, приводятся в порядок балконные уличные перегородки. В ряде домов утепляются межпанельные швы и торцевые стены.

А на территории после сноса дома №3 на улице Ленинского Комсомола, который проводился в рамках реновации ЗАТО, произведена отсыпка грунтом, а весь строительный мусор вывезен за пределы жилой застройки города. Теперь его переработкой займётся специальная дробильная установка. Шредер уже прибыл в ЗАТО город Заозерск.

Администрация ЗАТО отмечает, что по многочисленным просьбам горожан и благодаря аккуратно выполненной работе подрядчика, на площадке перед домом удалось сохранить все деревья.

В будущем на освобождённом месте планируется возведение небольшого торгового комплекса.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457257560%2Fwall-171749274_24890