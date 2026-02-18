Яркие гастроли и премьеры: Мурманская филармония приглашает северян на концерты февраля и марта

Мурманская областная филармония подготовила для северян насыщенную программу: в конце зимы и первом месяце весны на сцене выступят звёзды российской эстрады, титулованные инструменталисты и известный зарубежный коллектив.

Любителей инструментальной музыки ждут сразу несколько ярких премьер. 21 февраля Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижёра Игоря Каждана выступит вместе с гитаристом Ровшаном Мамедкулиевым. Музыкант — победитель более 25 международных конкурсов, лауреат Премии Президента России, который выступал в том числе в легендарном Карнеги-Холле в Нью-Йорке. В программе — произведения Антонио Вивальди, Фердинандо Карулли, Пауля Хиндемита и Хоакина Родриго.

28 февраля известный петербургский органист Даниэль Зарецкий, заслуженный артист России и обладатель премии «Органист года» в 2020 году, представит программу «Музыка парижских соборов». Концерт дополнят видеопроекции интерьеров Нотр-Дам-де-Пари и других знаменитых храмов.

В тот же день, 28 февраля, мурманский ансамбль «Арт Синема» приглашает на программу «Мгновения весны». В исполнении коллектива прозвучат авторские композиции артиста филармонии Ашота Хоецяна, а также музыка из кинофильмов «Семнадцать мгновений весны», «Храброе сердце», «Гладиатор» и других.

Для поклонников вокального жанра 24 февраля выступит наш земляк Алексей Гоман. Певец является финалистом «Народного артиста», участником «Танцев со звёздами» и автором проекта «Маленький оркестр». В его исполнении прозвучат хиты «Русский парень», «Электричка», «Вороны» и другие композиции.

Семейная аудитория сможет посетить концерт «Весь этот мир» 7 марта. Мурманский филармонический оркестр под управлением Сергея Горбатюка исполнит саундтреки из любимых мультфильмов: «Моана», «Холодное сердце», «Гарри Поттер», «Ходячий замок» и «Супербратья Марио».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, главным весенним событием станет фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений», который состоится в филармонии с 16 по 18 марта. В первые два вечера на сцену выйдут признанные мэтры академической и джазовой сцены во главе с самим маэстро. Завершающий день фестиваля посвятят молодым звёздам: лауреаты конкурса имени Рахманинова представят программу фортепианной музыки.

Завершит мартовскую афишу выступление джаз-трио Петера Сарика из Венгрии. 27 марта ведущий джазовый коллектив страны, обладатель национальной премии «The Jazz Recording of the Year», представит программу из джазовых аранжировок Баха, Моцарта, Вивальди и Чайковского.

Программу февраля и марта дополнят авторские вечера. 22 февраля ансамбль «MozArt» приглашает на сказку «Любовь к трём апельсинам» с музыкой Сергея Прокофьева из балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта» и оперы «Любовь к трём апельсинам».

Подробности и информация о наличии билетов – на сайте областной филармонии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562458/#&gid=1&pid=1