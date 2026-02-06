Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»

7 и 8 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова соберутся 839 танцоров на четвёртый фестиваль современного танца «Северный кураж».

Для всех любителей танцев подготовлена насыщенная программа:

7 февраля — мастер-классы от звёздных хореографов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они поделятся своим опытом и покажут новые танцевальные техники.

8 февраля — конкурсные выступления. В 10.00 на сцену выйдут юные участники, а в 14.00 своё мастерство покажут взрослые коллективы и солисты. В этот же день профессиональное жюри определит и наградит победителей в каждой конкурсной категории.

Как сообщает vk.com/murmanculture, организатор фестиваля — студия танцев «Dance Campus» при поддержке Дворца культуры имени С.М. Кирова.

