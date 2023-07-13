Яркое лето от ММТП: в секции по флорболу в гимназии №8 – не только спорт

Менее двух лет назад в гимназии №8 г. Мурманска была создана секция и команда по флорболу – одной из разновидностей хоккея с мячом, игры в котором проходят в зале. Еженедельные занятия проводит мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

За минувшие месяцы клуб стал местом встречи, который объединяет любителей спорта и активного образа жизни, и даже сейчас, в летний период встречи продолжаются. Так, в выходные команда ребят по флорболу АО «Мурманский морской торговый порт» во главе с тренером Яковом Красовским и вместе с родителями совершила эколого-просветительский поход по культурно-парковому комплексу имени О.П. Найдёнова в окрестностях Семёновского озера в Мурманске.

Ребята посетили мемориальный комплекс мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны «Памятник печной трубе», где они узнали об авианалёте немецко-фашистских бомбардировщиков 18 июня 1942 года, в результате которого было уничтожено более 600 домов. Далее прошли по сопкам до арт-объекта «Солнце-барабан» - узнали о истории его создания, о том, как его доставляли на место установки и сколько он весит, а это более 600 килограммов. Кульминацией похода стало возложение цветов к мемориалу Защитникам Советского Заполярья - мурманскому «Алёше» и минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем ребята прошли к спортивному комплексу, где опробовали беговые дорожки и позанимались на тренажерах. А ещё сфотографировались с большим тюленем, установленным рядом с океанариумом, загадали желания, потерев уши и нос коту Семёну. В общем, с пользой и весело провели время!

«Трудно переоценить важность таких встреч и мероприятий. Воспитание патриотизма, приобщение к культурно-историческим знаниям о родном городе, формирование бережного отношения к природе и умения выстраивать уважительные отношения в коллективе – всё это является частью становления ответственных граждан нашей Родины», - сказал Яков Красовский.

Напомним, что во всех муниципалитетах региона в летний сезон текущего года пройдёт более 400 мероприятий для молодых северян. Об этом в рамках недавнего оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252441%2Fwall-149919532_3295