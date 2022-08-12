Яркое лето в Заполярье, или Мурманский порт - в цветах

Ипомеи, виолы, астры, бархатцы, петуньи, маргаритки, немезии, циперарии, нивянник, гвоздики и мальвы – и это ещё не полный список цветов, которые в этом году украсили территорию Мурманского морского торгового порта.

С большой любовью сотрудники предприятия ежегодно высаживают маленькие кустики цветов, чтобы они радовали портовиков яркими красками и добавляли теплых эмоций нашему заполярному лету. Как рассказала начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова, в этом году в ММТП было высажено более шести тысяч цветов.

«Отмечу, что эта цифра постоянно растёт. А значит, порт становится ещё более красивым и уютным. Важно, что работники предприятия ценят наши усилия и готовы сами участвовать в этой работе, чтобы цветы радовали нас как можно дольше», - сказала Ирина Гречишникова.

Пример такой заботы не первый год подают дежурные железнодорожного стрелочного поста, которые каждое лето создают на своём рабочем месте цветочную оранжерею. С особой любовью этим занимается дежурная Жанна Грянко. Коллеги с восхищением говорят, что у неё получился почти настоящий Ботанический сад, разбитый недалеко от причалов Мурманского морского торгового порта. Работницы поста заранее самостоятельно высеивают семена, растят саженцы, а когда температура на улице становится подходящей, оформляют великолепные композиции. На этот раз были использованы даже фигурки животных и сетка, которая позволила создать небольшую живую стену. Столь же бережно ухаживают за клумбами и цветами на территории грузового района №1 начальник складского хозяйства Оксана Журова, кладовщики 2 разряда Екатерина Пигарева и Сауле Маслак.

«Это мой первый подобный опыт, и он оказался вполне удачным. Цветы растут, мы за ними продолжаем ухаживать, рады, что получилось красиво», - рассказала Екатерина Пигарева.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.