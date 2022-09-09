Яркой осенью идём в «СОПКИ. Хибины»

В эту субботу, 10 сентября, жителей Кировска приглашают на экскурсию в новое молодёжное пространство «СОПКИ. Хибины», которое располагается по адресу: г.Кировск, ул. Ххибиногорская, 30. Начало в 14.00.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в новом пространстве можно заняться компьютерными играми, посмотреть фильмы/мультфильмы, записать собственный трек, поиграть в настольный теннис, почитать. Уютная обстановка способствует общению, активному и интересному отдыху.

По проекту, в Кировске оборудованы студия звукозаписи, кинозал (фото- и видеостудия), open-space, детская игровая комната, кибер-класс.

Все подробности можно найти в группе «СОПКИ Хибины» (город Кировск).

Отметим, что подобные молодёжные пространства открываются по всех городах Мурманской области в рамках плана #насевережить.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265792%2Fwall-148376343_56260