Ярмарка «На Севере – Весна!» ждёт мурманчан и гостей города

В Мурманске вчера стартовала работа ярмарки «На Севере – Весна!», приуроченной к Масленице и Международному женскому дню.

Торговые ряды расположились в пешеходной зоне улицы Воровского. С 11 до 19 часов ежедневно здесь будут работать арт-базар, тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. При входе гостей встречает скульптура «Масленица», сделанная изо льда, привезённого с озера Имандра. В ярмарочных домиках можно приобрести товары местных производителей, выпечку и напитки, сувениры, которые мурманчанам предлагают 15 заполярных предпринимателей. Актёры областного театра кукол подготовили для маленьких посетителей развлекательную программу.

Одним из гостей открытия ярмарки стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона пришёл на праздник вместе с семьёй, осмотрел тематические площадки и лавки, пообщался с горожанами.

«Получилось очень достойно, интересно и весело. Всем рекомендую, считаю, что нам всем побольше времени нужно проводить с семьёй, ловить каждый момент. Тем более есть куда выйти!» – прокомментировал свои впечатления губернатор.

Прямо с площадки ярмарки Андрей Чибис вышел в прямой эфир одной из мурманских радиостанций, где рассказал о собственных семейных традициях празднования Масленицы, поздравил северянок с наступающим 8 Марта, а также поделился планами правительства к будущему Новому году украсить современными световыми инсталляциями не только Мурманск, но и другие города области.

«Нам нужно муниципалитетам помочь, потому что это дорогое удовольствие. Но северяне заслужили, чтобы на Новый год, да и не только, в их городах было красиво», – отметил глава области.

Работа ярмарки «На Севере – Весна!» продлится до 14 марта включительно. В праздничные и выходные дни (6, 7, 8, 13 и 14 марта) мурманчане и гости города смогут бесплатно угоститься блинами и чаем. 14 марта в 18.30 проводы Масленицы будут отмечены огненным шоу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организатором ярмарки по поручению правительства Мурманской области является автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс».