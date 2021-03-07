В преддверии 8 Марта Мурманскстат составил статистический портрет женщин Мурманской областиВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О тяжести родительских ожиданий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.03.21 09:30

Ярмарка «На Севере – Весна!» ждёт мурманчан и гостей города

В Мурманске вчера стартовала работа ярмарки «На Севере – Весна!», приуроченной к Масленице и Международному женскому дню.

Торговые ряды расположились в пешеходной зоне улицы Воровского. С 11 до 19 часов ежедневно здесь будут работать арт-базар, тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. При входе гостей встречает скульптура «Масленица», сделанная изо льда, привезённого с озера Имандра. В ярмарочных домиках можно приобрести товары местных производителей, выпечку и напитки, сувениры, которые мурманчанам предлагают 15 заполярных предпринимателей. Актёры областного театра кукол подготовили для маленьких посетителей развлекательную программу.

Одним из гостей открытия ярмарки стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона пришёл на праздник вместе с семьёй, осмотрел тематические площадки и лавки, пообщался с горожанами.

«Получилось очень достойно, интересно и весело. Всем рекомендую, считаю, что нам всем побольше времени нужно проводить с семьёй, ловить каждый момент. Тем более есть куда выйти!» – прокомментировал свои впечатления губернатор.

Прямо с площадки ярмарки Андрей Чибис вышел в прямой эфир одной из мурманских радиостанций, где рассказал о собственных семейных традициях празднования Масленицы, поздравил северянок с наступающим 8 Марта, а также поделился планами правительства к будущему Новому году украсить современными световыми инсталляциями не только Мурманск, но и другие города области.

«Нам нужно муниципалитетам помочь, потому что это дорогое удовольствие. Но северяне заслужили, чтобы на Новый год, да и не только, в их городах было красиво», – отметил глава области.

Работа ярмарки «На Севере – Весна!» продлится до 14 марта включительно. В праздничные и выходные дни (6, 7, 8, 13 и 14 марта) мурманчане и гости города смогут бесплатно угоститься блинами и чаем. 14 марта в 18.30 проводы Масленицы будут отмечены огненным шоу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организатором ярмарки по поручению правительства Мурманской области является автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:50Мультфильмы (0+/6+)14:20«Пущик едет в Прагу». Художественный фильм (12+)15:50Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Правительство РФ уже в этом году может выделить 460 млн рублей на субсидирование затрат рыбопромышленников на топливо-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 64 копейки, евро теряет меньше копейки-PRO Энергетику (18+)Полярные Зори совместно с регионом ищут пути совершенствования системы теплоснабжения в Африканде-2-PRO ЖКХ (18+)Кандалакшский район мобилизовал максимум сил на уборку снега-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство предложило усилить контроль за «безвизовыми» мигрантами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика