Ярмарка «Наша рыба» вновь откроет свои двери в Мурманске

Традиционная субботняя ярмарка «Наша рыба» вновь откроется в Мурманске в двадцатых числах апреля. Об этом в ходе прямой линии «2 года за 2 часа» сегодня рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В одну из суббот апреля ярмарка вновь заработает в Мурманске. Ну а потом такие же ярмарки поедут по другим населённым пунктам области, это будет и торговля и праздник. Потому что, конечно, тема «Нашей Рыбы», доступной и качественной рыбопродукции очень актуальная для Мурманской области», - отметил глава региона.

Напомним, ярмарка «Наша рыба» открылась в столице Кольского Заполярья 27 июля 2019 года, проводилась по субботам на территории ТРЦ «Форум» и пользовалась большой популярностью у мурманчан и жителей близлежащих муниципалитетов. В конце марта 2020 года в связи с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции проведение ярмарки пришлось приостановить. Но уже 18 мая благодаря усилиям организаторов удалось наладить онлайн-заказ продукции и доставки ее на дом. За время карантинных ограничений обработано более полутора тысяч заявок. Потребителям доставили более 6 тонн рыбы и морепродуктов. Кроме ярмарки, рыба и морепродукты по доступным ценам продолжали реализовываться в торговых сетях на территории всей Мурманской области.

За два года реализации программы «Наша рыба» было реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов. При этом большая часть продукции – охлажденная.

Во второй половине апреля ярмарка вновь должна открыть свои двери на территории торгово-развлекательного центра «Форум» в Мурманске.