Ярмарка «Наша рыба» вновь открыла двери для северян: в первый день продано более 4,5 тонны охлаждённой рыбы

В Мурманске на территории торгово-развлекательного центра «Форум» вновь открылась традиционная субботняя ярмарка «Наша рыба», действие которой в марте прошлого года пришлось приостановить из-за ограничений, вызванных распространением COVID-19. В первый день её работы продано более 4,5 тонны охлажденной рыбы по ценам на 25-30% ниже рыночных: северяне купили 3,3 тонны трески, 600 кг пикши, 400 кг форели, 300 кг камбалы и 200 кг окуня.

«Сегодняшний день ещё раз подтвердил, что проекты по обеспечению северян доступной и качественной рыбой очень востребованы. Некоторые виды охлаждёнки были раскуплены за один час! Совершенно точно проект «Наша рыба» будем и дальше развивать», – прокомментировал глава региона Андрей Чибис.

С этого дня, как и прежде, ярмарка будет открыта для посетителей каждую субботу с 10 до 17 часов. К месту её проведения северян доставит бесплатный автобус, курсирующий с 9.30 каждый час от остановки «улица Гаджиева». Работа ярмарки организована с соблюдением необходимых мер эпидбезопасности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первая ярмарка «Наша рыба» открылась в Мурманске 27 июля 2019 года. За два года реализации программы было реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов. При этом большая часть продукции – охлажденная.