Ярмарка «Работа России. Время возможностей»: 14 и 15 апреля региональный этап одновременно пройдёт на 940 площадках страны

14 и 15 апреля региональный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» пройдёт одновременно на 940 площадках страны. В Мурманской области мероприятие состоится в заполярной столице и Кировске.

В пятницу ярмарка пройдёт сразу на базе двух Кадровых центрах – в Кировске (ул. Парковая, 21) и Мурманске (ул. Книповича, 48). В субботу, 15 апреля, мероприятие продолжит работу в заполярной столице. Время работы – с 11.00 до 16.00. На площадке центров будут представлено более 1000 вакансий из 29 предприятий, в том числе АО «Мурманский торговый порт», АО «Апатит» и Кольский филиал ПАО «Территориальная генерирующая компания №1», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

Цель ярмарки – объединить соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Участникам мероприятие даст возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями и найти работу. Кадровые консультанты модернизированных центров занятости Мурманской области помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а также узнать, как повысить профессиональные компетенции, пройти переобучение и получить поддержку со стороны государства.

«У каждого субъекта своя программа, которая разработана с учётом специфики локального рынка труда: соискателям будут представлены наиболее привлекательные вакансии, возможности переобучения и поддержки в переезде, посещения отдельных производственных объектов», – отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Планируется, что совокупно в России мероприятие посетят около 300 тысяч человек. Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru