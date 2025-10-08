У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских картМурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»
«Ярмарка ремёсел» - на сцене «Кировки»

26 октября в 15.00 Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает на концерт «Ярмарка ремёсел», на котором его гости смогут погрузиться в музыкальную экскурсию мира народных ремёсел.

Как отмечает vk.com/odkkirova, солнечные дни остались позади, за школьные парты вернулись загоревшие и отдохнувшие дети. Родители вновь превратились в наставников, инженеров и руководителей, вживаясь в ритмы современных трудовых будней.

Ребята из фольклорного ансамбля «Потешенки» и ансамбля народной песни «Горенка» задумались о том, чем же раньше занимались взрослые... Участники коллективов решили приоткрыть завесу времени и показать, чем же занимались взрослые до эпохи фабрик и заводов, до городских улиц и современных технологий.

Какие секреты хранят кузнецы, ткачи, земледельцы и мастера прошлых веков? Об этом таланливые северяне расскажут во время концерта «Ярмарка ремёсел». Его участников ждут яркие выступления, интересные истории и волшебство народных промыслов.

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457301889%2F53a02e0a805a1f0f5f

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
