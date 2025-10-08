«Ярмарка ремёсел» - на сцене «Кировки»

26 октября в 15.00 Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает на концерт «Ярмарка ремёсел», на котором его гости смогут погрузиться в музыкальную экскурсию мира народных ремёсел.

Как отмечает vk.com/odkkirova, солнечные дни остались позади, за школьные парты вернулись загоревшие и отдохнувшие дети. Родители вновь превратились в наставников, инженеров и руководителей, вживаясь в ритмы современных трудовых будней.

Ребята из фольклорного ансамбля «Потешенки» и ансамбля народной песни «Горенка» задумались о том, чем же раньше занимались взрослые... Участники коллективов решили приоткрыть завесу времени и показать, чем же занимались взрослые до эпохи фабрик и заводов, до городских улиц и современных технологий.

Какие секреты хранят кузнецы, ткачи, земледельцы и мастера прошлых веков? Об этом таланливые северяне расскажут во время концерта «Ярмарка ремёсел». Его участников ждут яркие выступления, интересные истории и волшебство народных промыслов.

