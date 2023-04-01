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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 14:00

Ярмарка вакансий индустрии туризма и гостеприимства собрала более 100 студентов и 15 представителей бизнеса

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 30 марта на базе Мурманского технологического колледжа сервиса состоялась Первая ярмарка вакансий индустрии туризма и гостеприимства. Организатором мероприятия выступили Мурманский технологический колледж сервиса совместно с комитетом по туризму Мурманской области.

В мероприятии приняли участие более 120 участников, из которых 100 – студенты.

«В прошлом я осознано для себя выбрал профессию «туризм», сегодня хочу, чтобы каждый из вас, увидев выступление работодателей сферы туризма и гостеприимства, проникся нашим делом. У представителей профильного бизнеса есть запрос на активных молодых специалистов – в ваших силах его удовлетворить, стать настоящими профессионалами и сделать индустрию лучше», – подчеркнул Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Предложения для студентов Мурманска представили 15 представителей туристической индустрии региона, среди которых ведущие коллективные средства размещения, объекты питания и показа.

«Мы видим заинтересованность в таком формате, и конечно продолжим практику организации ярмарок вакансий для студентов Мурманской области в сфере туризма и гостеприимства совместно с профильными учебными заведениями и представителями бизнеса», – отметил Александр Елисеев.

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