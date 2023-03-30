Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 10:15
Ярмарка вакансий индустрии туризма и гостеприимства состоится в Мурманске
Для представителей туриндустрии Мурманской области сегодня в 11.00 состоится ярмарка вакансий индустрии туризма и гостеприимства, которая пройдёт в актовом зале Мурманского технологического колледжа сервиса.
Организатором мероприятия выступает Мурманский технологический колледж сервиса при поддержке регионального комитета по туризму и Туристский информационный центр Мурманской области.
«Всех, кто нуждается в постоянных и сезонных кадрах, готов брать студентов на практику, хочет установить дружеские связи с профильными учебными заведениями приглашаем принять участие в мероприятии», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
-Скоро в эфире15:00«Гиганты Арктики». Документальный фильм (12+)16:05«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Китайский след: открывает ли сотрудничество с КНР новые перспективы на рынке труда?-PRO Валюту (16+)Рынок нефти «полон тревог», курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан