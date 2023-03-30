Ярмарка вакансий индустрии туризма и гостеприимства состоится в Мурманске

Для представителей туриндустрии Мурманской области сегодня в 11.00 состоится ярмарка вакансий индустрии туризма и гостеприимства, которая пройдёт в актовом зале Мурманского технологического колледжа сервиса.

Организатором мероприятия выступает Мурманский технологический колледж сервиса при поддержке регионального комитета по туризму и Туристский информационный центр Мурманской области.

«Всех, кто нуждается в постоянных и сезонных кадрах, готов брать студентов на практику, хочет установить дружеские связи с профильными учебными заведениями приглашаем принять участие в мероприятии», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.