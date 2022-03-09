Ярмарку «На Севере – весна!» посетили более 10 тысяч северян и гостей области

За время работы ярмарки «На Севере – весна!» ее посетили более 10 тысяч северян и гостей области. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Главное, что, помимо положительных эмоций, это еще и возможность для местных предпринимателей реализовывать свою продукцию, за что, конечно, наш малый и средний бизнес очень признателен», – подчеркнул глава региона и выразил благодарность организаторам ярмарки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ярмарка «На Севере – весна!» была приурочена к встрече весны, Масленице и Международному женскому дню. С 26 февраля по 8 марта на площадке работали арт-базар, тематические фотозоны и полюбившийся юным северянам гигантский надувной аттракцион «Матрёшка», была организована торговля едой и напитками, товарами местных производителей. Для посетителей ярмарки всех возрастов была предусмотрена развлекательная программа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442167/#&gid=1&pid=3