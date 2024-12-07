Ярусолов-процессор «Гандвик-1» прошёл проверку промыслом в тяжёлых погодных условиях

Сотрудники Судостроительного завода ОСК «Северная верфь» в рамках гарантийных обязательств провели ряд работ на ярусолове-процессоре «Гандвик-1». Это головное судно, построенное на Северной верфи по проекту МТ1112XL, предназначенное для лова трески, пикши, зубатки, палтуса и других видов рыб в Северном, Норвежском и Баренцевом морях.

Как сообщает vk.com/nordsy, промысел в тяжёлых погодных условиях – лучшая проверка на прочность для любого судна. Кроме того, в процессе реальной эксплуатации выявляются все конструктивные особенности и появляются предложения по доработке проекта в будущем.

Например, в штормовых условиях судно потеряло захлопку капитанского шпигата, что привело к нарушению водонепроницаемости. Также во время первых промыслов члены экипажа столкнулись с тем, что проектом не предусмотрено сервисное пространство для обслуживания и ремонта носового прожектора.

Специалисты завода оперативно отреагировали на запрос заказчика и в течение шести дней в условиях полярной зимы провели ремонтные работы по предъявленным рекламациям, включая забортные огневые работы.

«Высокая профессиональная подготовка, чувство ответственности за выполнение возложенных обязательств, инициативность, настойчивость и смекалка, позволили оперативно решить сложные технические вопросы в короткие сроки, а также оказать помощь экипажу в грамотной эксплуатации систем судна и по устранению течи забортной воды из клинкета кинстонного ящика», – отметил заместитель начальника управления гарантийного и сервисного обслуживания Олег Кравченко, руководивший выездной ремонтной бригадой Северной верфи.

По словам членов экипажа, судно успешно показывает себя в деле. После завершения гарантийного ремонта «Гандвик-1» на ближайшие два месяца вновь отправился на промысел.

Фото: https://vk.com/nordsy?z=photo-222436074_457240446%2Fwall-222436074_1737