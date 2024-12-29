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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.24 08:45

«Ясненько» - удивительное путешествие в мир живописи

4 января 2025 года в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнёт работу выставка «Ясненько» (живопись Михаила Глотова. г. Мурманск). Михаил Борисович Глотов – живописец, график. Член Союза художников с 2010 года.

Как сообщает vk.com/club, Михаил Борисович родился 25 августа 1984 года в Североморске. С раннего детства любил рисовать, учился в изостудии Северного флота в Североморске. Михаил окончил отделение изобразительного искусства и черчения факультета культуры и искусств Мурманского государственного гуманитарного университета.

За плечами Михаила Борисович не один год преподавательской деятельности в вузе и колледже. Сейчас работая преподавателем в детской художественной школе города Мурманска, он стремится погружать своих учеников в атмосферу творчества и вдохновения, открывая перед ними безграничные горизонты самовыражения.

На выставке «Ясненько» зрителей ждёт удивительное путешествие в мир живописи, где будет представлены произведения, созданных художником за последние годы. Художник открывается перед публикой с новой, неожиданной стороны, демонстрируя своё мастерство в пленэрной живописи.

Каждая работа — это не просто картина, а живой отклик на природные красоты, неповторимые моменты света и цвета, уловленные в самой природе. Пленэрная живопись, раскрывает его внутренний мир, позволяет почувствовать его эмоции и переживания, отражая динамику момента и взаимодействие с окружающим миром.

Торжественное открытие выставки состоится 9 января 2025 года в 17.00.

Выставку можно посетить до 26 января 2025 года. (12+)

 

Фото: https://vk.com/club11742142?z=photo-11742142_457268072%2Fdd9d2406fdfce7e6f1

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