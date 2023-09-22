Ястреб - тетеревятник по кличке Кутузов заступил на охрану полигона «Экотехнопарка»

Птица уже довольно взрослая, по оценке специалистов ей приблизительно 5-6 лет.

В заботливые руки ведущего инженера по орнитологическому обеспечению безопасности Мурманского филиала АО «Ситиматик» Натальи Раевской Кутузов попал месяц назад. Его заметили неподалеку от посёлка Сафоново. Ястреб был сильно ослаблен, его оперение было загрязнено нефтепродуктами. К тому же, то ли в схватке, то ли во время охоты он повредил глаз. Это обстоятельство впоследствии и повлияло на выбор клички тетеревятника - Кутузов. Неравнодушные люди подобрали птицу и передали Наталье Раевской. Она и выхаживала его, буквально спасая от неминуемой смерти от болезней и истощения.

Как только птица оправилась, орнитологи сразу приступили к её обучению новой «профессии». Задача перед ними стояла действительно непростая. Птица взрослая, к людям относится настороженно. В итоге всё закончилось благополучно, Кутузов вместе со своей спасительницей вышел на дежурство. Своим грозным видом он защищает мурманский «Экотехнопарк» от нежелательных гостей, отпугивает чаек и ворон, которые прилетают кормится на полигон.

Орнитологическая служба в Мурманском филиале АО «Ситиматик» была создана в сентябре 2021 года. В её задачи входит контроль за популяцией птиц на территории полигона ТКО. Чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник. Поэтому охрана объекта с помощью ловчих птиц, то есть биорепеллентация – самый эффективный и экологический метод. В результате за два года количество птиц, фактически обитавших на объектах размещения ТКО «Экотехнопарка», сократилось почти втрое. Напомним, в настоящее время в «Экотехнопарке» живут и работают мохноногий канюк по кличке Исбьерн и три ястреба - тетеревятника – это уже хорошо знакомые мурманчанам Дарвин и Кассиопея, и новичок Кутузов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».