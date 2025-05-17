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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.25 16:00

Ястребы-тетеревятники – к бою! В мурманский «Экотехнопарк» после зимовки возвращаются птицы

Зима 2024-2025 годов в Заполярье выдалась особенно длинной и снежной. И только сейчас, в последний весенний месяц, на север постепенно приходит тепло, из-за чего диких птиц в окрестностях «Экотехнопарка» АО «Ситиматик» становится больше.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», завершается весенняя миграция серебристых чаек. Птицы, зимовавшие на южном побережье Балтийского моря, возвращаются в Арктику, чтобы вывести потомство. Для них полигон ТКО – это точка, где можно отдохнуть и «подкормиться» после зимовки. И вместе с голубями, воронами и целой «армией» больших морских чаек, которые зимуют вблизи Мурманска, они мешают нормальной работе «Экотехнопарка».

Единственным заслоном от незваных гостей выступает орнитологическая служба Мурманского филиала АО «Ситиматик». Она была создана в сентябре 2021 года. В её задачи входит контроль за популяциями птиц на территории полигона твердых коммунальных отходов. На помощь сотрудникам приходят не только специальные средства, но и ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, а также мохноногие канюки Исбъерн и Эйяфьятлайокюдль. Чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник. Поэтому охрана объекта с помощью ловчих птиц, так называемая биорепеллентация, самый эффективный и экологический метод.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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