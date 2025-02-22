Ястребы-тетеревятники из мурманского «Экотехнопарка» готовятся к весне

Несмотря на обилие снега в Мурманской области, до наступления календарной весны остаются считанные дни. Хищные птицы, постоянно проживающие на территории «Экотехнопарка» АО «Ситиматик» в Мурманской области, предчувствуя наступление тёплого времени года, начали линять.

Как рассказали в орнитологической службе компании, в этом году пернатые линяют очень активно. Уже второй год подряд смена пера начинается раньше срока – обычно она стартует в начале апреля и занимает где-то полгода. Учитывая, что птицы проживают в специально возведённом вольере, ранняя линька никак не отразится на самочувствии подопечных орнитологической службы. Тем более, что в этот период они получают все необходимые витамины и пищевые добавки.

Обильные снегопады, метели или сильные морозы сами по себе снижают активность стайных птиц, которые прилетают в «Экотехнопарк» кормиться отходами. Обходы с ястребами в такую погоду проводить нецелесообразно – за смену орнитолог преодолевают расстояние от 15 до 20 километров с птицей на руке. Как только устанавливаются нормальные условия, у ястребов появляется возможность провести время на улице и расправить крылья. На помощь живым «отпугивателям» приходят современные средства, издающие неприятные для пернатых звуки.

Сейчас в вольере на территории предприятия проживают не только ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, но и мохноногий канюк по кличке Исбъерн со своим сородичем Эйяфьятлайокюдлем. Имена пернатым даёт ведущий инженер по орнитологическому обеспечению безопасности Наталья Раевская. Говорит, что клички специально не подбирает – всё зависит от вдохновения. Птицами она занимается не только на работе, но и в свободное время: Наталья – известный в регионе специалист, который на добровольных началах реабилитирует животных, попавших в беду.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».