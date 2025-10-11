Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
Мурманская область. Арктика (16+)11.10.25 16:00

Ястребы-тетеревятники из мурманского «Экотехнопарка» готовятся к зиме

Осенний период является не менее, а иногда и более активным для стайных птиц. Они готовятся к долгому перелёту на места зимовки и стараются набрать вес. При этом погода портится, световой день сокращается, начинаются сильные холодные ветра и дожди, от чего работа пернатой охраны в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области становится сложнее.

Как рассказала ведущий инженер по орнитологическому обеспечению безопасности Наталья Раевская, в этот период меняется и рацион ястребов-тетеревятников – порции становятся больше и калорийнее, добавляется курс витаминов для благополучной зимовки.

Помимо регулярной санитарной обработки проводятся мероприятия по утеплению вольеров: просушиваются и обрабатываются специальными дезинфицирующими шашками помещения, меняется подстилка, добавляются ароматное сено или солома, обеспечивающие дополнительное тепло и сухость – это очень важно для дыхательной системы птиц. Устанавливаются новые мощные инфракрасные лампы, дающие тепло в определенных зонах, где птицы могут при желании погреться и просушить оперение.

Скоро большая часть самых вредных и активных нахлебников – чаек – откочует на юг. Охрана сможет больше отдыхать в тёплых и уютных вольерах.

Напомним, орнитологическую службу в компании создали осенью 2021 года. Если бы не специалисты, то количество чаек и ворон в «Экотехнопарке» утроилось бы, и продолжило увеличиваться в геометрической прогрессии, что создавало бы серьёзные проблемы для нормальной работы предприятия. Сейчас в вольерах на территории предприятия проживают не только ястребы-тетеревятники Дарвин, Кассиопея, Гомер, но и мохноногий канюк по кличке Исбъерн. Травмированные хищники в разное время были найдены людьми, и в дикой природе им уже не выжить. Благодаря АО «Ситиматик» птицы находятся под постоянным присмотром и окружены заботой.

 

 

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

