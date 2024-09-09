Явка рекордная: за Андрея Чибиcа, по данным ЦИК, проголосовали 73,99% избирателей

Президент Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведёт встречу с избранными губернаторами, её дата будет названа позднее, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Традиционно она проходит, будет и на этот раз.

Напомним, с 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырёх тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, (7 и 8 сентября) Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург.

Явка на выборах губернатора Мурманской области с учётом дистанционного электронного голосования, по предварительным данным, превысила 41% и стала рекордной за последние 10 лет, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов.

«Точную явку мы не формулируем, потому что идёт процесс работы с протоколами, но она однозначно превысила 40%. Это лучший результат с 2014 года, когда у нас явка была 31%. В 2019 году у нас явка была чуть больше 35%. Сейчас явка больше 41%», - сказал он. Что касается предварительных итогов, то после обработки 80% протоколов лидирует действующий губернатор Андрей Чибис с 75,14% голосов.

Согласно данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, на губернаторских выборах в Мурманской области победил действующий губернатор Андрей Чибис (73,99%).

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241845%2Fwall-206140181_1758