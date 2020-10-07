«Явление» - осужденные из Мурманской области примут участие во Всероссийском конкурсе православной живописи

Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Русской православной церкви по тюремному служению, Общественным советом при ФСИН России и попечительским советом УИС ежегодно проводят Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: «Не числом, а смирением». В 2020 году в рамках Всероссийского смотра организуется проведение конкурса православной иконописи осужденных «Явление».

В исправительных учреждениях УФСИН России по Мурманской области уже готовятся к проведению конкурса. В ближайшее время члены православных общин – участники кружков иконописи совместно со священнослужителями, духовно окормляющими исправительные учреждения, и сотрудниками воспитательных служб выберут образы для конкурсных работ и приступят к их созданию.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в этом году тема конкурса: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», связанная с 800-летием со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Конкурсные работы должны отображать главную тему предстоящих XXIX Международных Рождественских образовательных чтений. В этой связи на конкурс могут быть представлены живописные изображения других благоверных великих князей и княгинь, а также известных государственных деятелей и полководцев, мужественно защищавших веру православную и свое Отечество, свято продолжавших дело святого благоверного князя Александра Невского – государственного деятеля, полководца и дипломата.

Работы всех участников конкурса будут рассмотрены до 15 ноября жюри при УФСИН России по Мурманской области, которое и определит призёров. Работы победителей регионального этапа будут направлены в Москву для участия в финале конкурса.