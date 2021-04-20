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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 18:00

Язык прокормит - в России растёт спрос на работников со знанием китайского

В преддверии Международного дня китайского языка аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, насколько востребованы соискатели со знанием китайского языка и в каких регионах спрос на них самый высокий, какие у них зарплатные ожидания и сколько готовы платить работодатели. 

С начала года российские работодатели разместили несколько сотен вакансий, в которых они указали одним из требований знание китайского языка, это на 17% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Большая доля подобных вакансий сосредоточена в Москве (43%), на втором месте – Санкт-Петербург (14%).

Работников со знанием китайского языка как правило ищут компании из сфер «Транспорт», «Закупки», «Продажи», «Административный персонал», «Производство». Более 80% работодателей требуются специалисты с опытом работы от 2 до 4 лет.

Число соискателей, разместивших в этом году резюме и указавших одним из навыков знание китайского языка, на данный момент достигло уже более 25 тысяч человек в целом по стране. Самыми активными оказались жители Москвы (50% от общего объёма вакансий с указанием знания китайского), ищут работу и петербуржцы (14%), а также жители Приморского края и новосибирцы (по 3%). Чаще всего россияне, знающие китайский, размещают резюме в сферах «Административный персонал», «Наука и образование», «Маркетинг и реклама», «Высший менеджмент», «ИТ, телеком», «Продажи».

Как правило, в информации о себе соискатели указывают, что имеют опыт более 6 лет (51%). Более 80% кандидатов находятся в возрасте от 25 до 40 лет. 62% соискателей со знанием китайского языка в России – женщины. 25% соискателей указывают в своих резюме, что у них «продвинутый» уровень знания китайского. В совершенстве язык Поднебесной знают 12%.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для соискателей, знающих китайский язык, в целом по стране составляет 65 тысяч рублей. Отметим, что в данном случае предлагаемое работодателями вознаграждение выше того, что ожидают соискатели на 5000 рублей. Работодатели СЗФО предлагают зарплату чуть ниже – 52 тысяч рублей.

Отметим, что уровень заработка, который указывают соискатели в своих резюме повышается в зависимости от глубины и качества знания китайского языка. Так, россияне, указавшие в резюме уровень владения китайским языком как «средне-продвинутый», в 40% случаев ожидают зарплату от 45 тысяч до 90 тысяч рублей. Соискатели со знанием языка «в совершенстве» указывают диапазон зарплат от 85 тысяч до 130 тысяч рублей.

 

 

 

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