Языком цифр: негативные тенденции в Год семьи в городе атомщиков

Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в ноябре 2024 года было зарегистрировано 32 акта гражданского состояния, из них: рождения – 3 (мальчиков - 2; девочек – 1), смерти – 14 (мужчин – 9, средний возраст– 61 год; женщин –5, средний возраст–75 лет).

В последнем месяце осени было оформлено пять актов браков (средний возраст, вступающих в брак мужчин - 47 лет, женщин - 45 лет) и девять разводов пар (по решению суда – 6, по обоюдному согласию - 3).