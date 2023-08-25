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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.23 10:30

Юань немного снизился на фоне укрепления доллара США к другим основным валютам

Цены на нефть поднимаются сегодня утром, но завершают в минусе вторую неделю подряд на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Как пишет finmarket.ru, внимание трейдеров сегодня направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Считается, что он обозначит в своём выступлении, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъём базовой процентной ставки, и когда придёт время для того, чтобы приступить к её снижению.

Аналитик «Citigroup» Эд Морзе заявил в интервью агентству «Bloomberg» в четверг, что ключевым членам ОПЕК, вероятно, придётся ещё больше снизить производство нефти, поскольку члены организации, испытывавшие трудности с добычей в последние годы, начали её наращивать.

Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла увеличат производство в общей сложности на 900 тысяч баррелей в сутки (б/с) в этом году и по крайней мере на такую же величину в следующем, считают в «Citi». Этого хватит для удовлетворения спроса на нефть, отметил Морзе.

В результате Саудовской Аравии и ряду других государств придётся ещё больше сократить добычу, что может стать для них серьёзной проблемой, говорит эксперт.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся в самом начале торгов, рубль был стабилен под влиянием разнонаправленных факторов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,82 рубля (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 41,93 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,8033 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 6,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 26 копеек и составил 102,39 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 40,26 копейки, евро потерял 8,19 копейки.

Курс евро снижается по отношению к доллару в пятницу утром в ожидании данных о снижении ВВП и ухудшении делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня юань немного снизился на фоне укрепления доллара США к другим основным валютам. Участники рыка ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул.

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