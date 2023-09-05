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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 10:30

Юань снизился против доллара США до минимума за одну неделю

Сегодня утром нефтяные цены движутся разнонаправленно около многомесячных максимумов. В понедельник основные торги не проводились в связи с выходным днём в США (День труда).

Поддержку ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе.

Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.

При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъёма процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.

По данным Московской биржи, доллар США дорожал в самом начале торгов, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,0075 рубля. (+13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,76 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов рост доллара усилился, евро тоже дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 97,2184 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 34,84 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 33,68 копейки и составил 105,0243 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 59,85 копейки, евро - на 60,72 копейки.

Юань снизился против доллара США до минимума за одну неделю после выхода результатов опроса, показавших, что рост активности в сфере услуг Китая в августе был самым слабым за восемь месяцев. Эти данные означают, что принятые в последнее время меры стимулирования пока не помогли оживить спрос.

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