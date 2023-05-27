Юбилей Мурманской области: начал работу фестиваль «Вкус Арктики» и уличный кинотеатр

Вчера в центре Мурманска открылся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Организатором мероприятия выступает комитет по туризму Мурманской области, АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и федеральный проект «Гастрономическая карта России». Оператор фестиваля – АНО «Мурманконгресс».

«Объединенная команда из 17 рестораторов и шеф-поваров представит на протяжении трех дней меню арктической кухни с полюбившимися хитами и новинками сезона из продуктов региональных производителей. Стоит отметить, что все блюда будут представлены по демократичным ценам», отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Яркими новинками гастрономического сезона 2023 года стали черничный ломоть с олениной от конгресс-отеля «Меридиан», салат из фукуса и ламинарии и меренговый рулет от «Териберского берега», пельмени с крабовым мясом от «Pelmen House», колбаски из оленины от «Кофе ОК!»

Был организован выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области, где в том числе проводится розыгрыш подарков среди подписчиков социальных сетей murmansk.travel. Среди подарков: путешествия по Мурманской области и проживание в лучших отелях региона, паспорта полярника и фирменный мерч «На Севере – отдыхать», брендирования продукция и гастрономические сувениры, сертификаты и подарки от партнеров. Всего более 4000 подарков.

На аллее рядом с гастрофестивалем в эти дни будет работать уличный кинотеатр. В программе – показы снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова, а для детей – программа мультфильмов.

Каждый вечер в 17.00 будут представлены полнометражные игровые фильмы, съёмки которых проходили в Мурманской области: 27 мая – лента «Белый снег», а 28 мая – фильм «На выдохе».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265858%2Fwall-139605315_22906