Какие мы всё-таки разные: в Германии печатают дом на 3D-принтере, а сёстры-боснийки строят деревню с домами-норами, как у хоббитовМарина Табейкина: обращение к психологу, или Почему мы начинаем искать выход, когда для этого уже есть очень веские причины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.05.23 08:40

Юбилей Мурманской области: начал работу фестиваль «Вкус Арктики» и уличный кинотеатр

Вчера в центре Мурманска открылся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Организатором мероприятия выступает комитет по туризму Мурманской области, АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и федеральный проект «Гастрономическая карта России». Оператор фестиваля – АНО «Мурманконгресс». 

«Объединенная команда из 17 рестораторов и шеф-поваров представит на протяжении трех дней меню арктической кухни с полюбившимися хитами и новинками сезона из продуктов региональных производителей. Стоит отметить, что все блюда будут представлены по демократичным ценам», отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.  

Яркими новинками гастрономического сезона 2023 года стали черничный ломоть с олениной от конгресс-отеля «Меридиан», салат из фукуса и ламинарии и меренговый рулет от «Териберского берега», пельмени с крабовым мясом от «Pelmen House», колбаски из оленины от «Кофе ОК!»

Был организован выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области, где в том числе проводится розыгрыш подарков среди подписчиков социальных сетей murmansk.travel. Среди подарков: путешествия по Мурманской области и проживание в лучших отелях региона, паспорта полярника и фирменный мерч «На Севере – отдыхать», брендирования продукция и гастрономические сувениры, сертификаты и подарки от партнеров. Всего более 4000 подарков. 

На аллее рядом с гастрофестивалем в эти дни будет работать уличный кинотеатр. В программе – показы снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова, а для детей – программа мультфильмов.

Каждый вечер в 17.00 будут представлены полнометражные игровые фильмы, съёмки которых проходили в Мурманской области: 27 мая – лента «Белый снег», а 28 мая – фильм «На выдохе».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265858%2Fwall-139605315_22906

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:10«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 5 серия 4 (16+)00:00EMINДуэтный концерт (Live '2017, Crocus City Hall, 16+)
-PRO Деньги (16+)Сколько можно заработать в дорожном строительстве в Мурманской области?-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 2 копейки, евро укрепилось на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика