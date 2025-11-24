Семь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменовРЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсов
Юбилей одного из старейших учебных заведений Мурманска отметили в «Кировке»

История одного из старейших образовательных учреждений областного центра начинается в 1935 году, когда была открыта средняя общеобразовательная школа №8. В годы Великой Отечественной войны в здании школы размещались штаб военного округа и госпиталь. В 1946–1949 годах здесь работала женская семилетняя школа №8. В 1991 году учреждение было преобразовано в школу-гимназию Ленинского района, а в 1995 году получило статус гимназии №3 города Мурманска.

Сегодня педагогический коллектив гимназии объединяет высокопрофессиональных специалистов. Среди них заслуженные учителя Российской Федерации, обладатели званий «Отличник народного просвещения», «Почётных работника общего образования РФ».

Педагоги гимназии активно представляют опыт работы на всероссийских, межрегиональных и региональных конференциях и семинарах, конкурсах, участвуют в городских проектных группах, публикуют методические материалы в специализированных изданиях.

По итогам 2024-2025 учебного года более 240 обучающихся гимназии стали победителями, призёрами и лауреатами интеллектуальных олимпиад, марафонов, кейс-турниров и мероприятий на образовательных платформах «Учи.ру», «Яндекс Учебник» и других.

11 гимназистов отмечены победами в научно-практических конференциях и конкурсах исследовательских работ, среди которых — Молодёжный форум «Шаг в будущее», Всероссийская сетевая конференция «Крона Junior», Российская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура — Арктика», региональный этап конкурса «Большие вызовы» и другие.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, председатель Мурманской областной Думы Сергей Михайлович Дубовой, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба.

— Девяносто лет – эта серьёзная цифра, которая объединила тысячи людей – выпускников, родителей, учеников и, конечно, педагогов работающих здесь в разные годы, – отметил в своём выступлении на торжественном мероприятии глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Думаю, многие мурманчане с теплотой вспоминают стены родной школы, где они не только получали знания и познавали мир, но и были частью большой дружной школьной семьи – вместе преодолевали трудности и радовались успехам друг друга. И эта дружная семья год от года становится все больше. Сегодня здесь учатся талантливые, любознательные ребята, которыми гордятся их учителя. Уверен, что знания, умения и опыт, полученные в гимназии, не раз пригодятся им на жизненном пути.

Спикер поблагодарил педагогов за ежедневный ответственный труд и колоссальное терпение, уникальное умение соединять профессионализм и творческий подход, строгость и душевное тепло, вручил награды регионального парламента.

Благодарственными письмами Мурманской областной Думы награждены заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Пономарева-Рунова и учитель начальных классов Ольга Янченко.

От лица администрации города Мурманска гимназию поздравила заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова. Она вручила педагогическому коллективу памятный адрес и благодарственные письма от главы города Мурманска, а также цветы.

Как отмечает администрация города Мурманска, гимназия №3 на протяжении десятилетий остаётся одним из ведущих образовательных учреждений столицы Заполярья. Школа бережно сохраняет свои традиции, продолжает развиваться, укреплять позиции в учебной, научной и воспитательной деятельности, добиваясь высоких результатов и открывая новые возможности для своих учеников.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31352&page=1

