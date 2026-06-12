Юбилей: заполярная станция скорой медицинской помощи за 10 лет обработала около 2 млн обращений

Мурманской областной станции скорой медицинской помощи исполнилось 10 лет со дня основания. На сегодняшний день станция является ключевым звеном системы здравоохранения региона по оказанию экстренной помощи. Только за 2025 год служба обработала более 183 тысяч обращений.

Медицинская эвакуация проводилась более 19 тысяч раз, выполнено 31 успешное реанимационное пособие и принято восемь родов. За первые пять месяцев текущего года помощь получили почти 64 тысячи человек.

«Десять лет назад началось формирование областной станции скорой медицинской помощи в её нынешнем виде. Сегодня это мощная единая система: 10 подстанций, 16 постов и 60 бригад, круглосуточно заступающих на дежурство. Наша служба особенная, экстренная, а нагрузка на нее зачастую просто запредельная. Только за прошлый год помощь оказана более чем 148 тысячам пациентов. Но лучшая оценка нашего труда — спасенные жизни. Благодаря поддержке губернатора и народной программе «На Севере — жить!» мы масштабно переоснащаем службу: внедряем цифровые технологии, обновляем автопарк, проводим ремонты. В результате по оценке Агентства стратегических инициатив наша региональная скорая помощь вошла в тройку лучших в стране. Низкий поклон всем медицинским работникам, водителям и диспетчерам за их ежедневный самоотверженный труд», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

В повседневную работу выездных бригад и диспетчеров активно внедряются цифровые технологии. Мобильные планшеты оптимизировали процесс оформления документов, а информационная система в реальном времени прокладывает маршрут для ближайших к пациенту бригад. Дистанционная передача ЭКГ в Мурманск позволила принимать решение о проведении тромболитической терапии на догоспитальном этапе по всей области — в 2025 году выполнено 109 таких процедур.

При этом главной ценностью службы остаются её сотрудники. Сегодня в штате станции числятся 52 врача, 507 специалистов со средним медицинским образованием, 45 сотрудников младшего медперсонала и 270 водителей.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в рамках народной программы «На Севере — жить!» и реализации национальных проектов, за прошедшие годы модернизирована инфраструктура учреждения. Проведены капитальные ремонты подстанций в Мурманске, Коле, Кировске и Умбе, открыт новый пост в современном здании амбулатории в Зеленоборском. Помимо этого, было поставлено 186 новых автомобилей скорой помощи, из них 5 были направлены в Федеральное медико-биологическое агентство.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569344/#&gid=1&pid=2