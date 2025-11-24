Юбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости

В стартах принял участие 581 спортсмен из 41 региона России и Республики Беларусь – максимальное число за всю историю соревнований. В соревнованиях участвовали члены национальных сборных двух стран.

«В 2015 году, когда всё начиналось, на этот лыжный стадион вышли 24 спортсмена. Вот такая разница всего за десять лет! Федерация лыжных гонок России и компания «ФосАгро» делают всё, чтобы Кировск вновь стал настоящим центром лыжного спорта нашей страны. И эта работа будет продолжаться», - сказал, открывая соревнования, вице-президент Федерации лыжных гонок России, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Вместе с «Хибинской гонкой» своё 10-летие отметил и лыжный комплекс «Тирвас», в создании и развитии которого инвестиционное участие принимала компания «ФосАгро». Он расположился на историческом месте – в горной долине рядом с одноименным санаторием. Первые лыжники выходили на этот снег ещё в 1930-х годах, а позже, во второй половине двадцатого века, здесь проходили масштабные и значимые соревнования всесоюзного и мирового масштаба, а также тренировочные сборы сборной СССР. Павел и Алевтина Колчины, Вячеслав Веденин, Клавдия Боярских, Мария Гусакова, Вида Венцене, Галина Кулакова, Сергей Савельев, Николай Бажуков, Раиса Сметанина, Тамара Тихонова, Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров, Алексей Прокуроров, Елена Вяльбе, Любовь Егорова, Анфиса Резцова, Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова, Михаил Иванов и другие именитые спортсмены – все они в разные годы неоднократно приезжали в Кировск в составе сборных команд СССР и России.

«Этот стадион в Кировске исторический. Здесь тренировались и побеждали 18 олимпийских чемпионов. Надеюсь, снова будем ковать победы, идти к олимпийским медалям. Условия для этого создаются. Совершенствуется мастерство и спортсменов, и организаторов. Количество участников говорит само за себя», - сказал трехкратный призер зимних Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Завьялов.

Новая веха в развитии «Тирваса» была пройдена в 2022 году, когда протяжённость его трасс была увеличена с 5 до 13,5 километра. Эта работа была проведена в короткое межсезонье, уже в ноябре новые участки лыжни получили сертификаты соответствия ФЛГР. В том числе это позволило «Тирвасу» в апреле 2023 года впервые принять финальный этап Кубка России по лыжным гонкам. С тех пор он проходит в Кировске ежегодно.

«Мы в полной мере оправдали все ожидания наших партнёров – Федерации лыжных гонок России, компании «ФосАгро», администрации города и, конечно же, наших самых строгих судей – болельщиков, – говорит директор спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк», в ведении которого находится лыжный комплекс «Тирвас», Антон Трушенко. – При этом, по итогам прошедшего сезона мы получили серьёзный кредит доверия - с 2025 года не только финальный, но и первый этап Кубка России будет проходить именно в Кировске. Таким не может похвастаться ни один из лыжных городов нашей страны. Это огромная честь».

Минувшим летом на лыжном комплексе также был проведён большой объём работ: построено снегохранилище на 25 тысяч кубических метров, закуплены и установлены дополнительные блокмодули для размещения раздевалок и лыжных сервисов, проведён ряд работ в целях энергосбережения, установлены мачты освещения на петле спринтерского круга. Появились на лыжном комплексе и зоны для условно летних видов спорта. В этом году здесь обустроили две мини-футбольные площадки с искусственным газоном.

«Развитие стадиона «Тирвас», участие в соревнованиях сильнейших спортсменов России и мира возродили популярность лыж. За последние два года все больше детей приходит к нам на отделение лыжных гонок. Возможность пробежать по лыжне, где выступали олимпийские чемпионы, прочувствовать энергию крупных соревнований, энергетику успеха – лучшая мотивация, - говорит директор Спортивной школы города Кировска Наталья Румянцева. - Сегодня в школе на отделении лыжных гонок занимаются 120 воспитанников. Среди них – три кандидата в мастера спорта, член юниорской сборной России. Принимаем юных кировчан с 9 до 17 лет, а, учитывая столь высокий интерес к лыжному спорту, совместно с центром «ДРОЗД-Хибины» открыли группу «Кто где, а мы на лыжне» для детей младшего возраста».

В течение трёх дней на трассах «Тирваса» продолжалась борьба за медали юбилейной «Хибинской гонки». Спортсмены вышли на старты гонки классическим стилем с раздельного старта, спринта классическим стилем и гонки свободным стилем.

В пятикилометровой гонке классическим стилем у женщин лучшей стала Карина Гончарова, выступающая за Тюменскую область. Дистанцию в 10 километров классическим стилем среди мужчин быстрее всех пробежал Савелий Коростелев (Татарстан). В спринте классическим стилем у женщин сильнейшей оказалась Анастасия Фалеева (Татарстан). Лучшим среди мужчин в этой дисциплине стал Александр Терентьев (Тюменская область). В гонке на 15-километров свободным стилем у мужчин победил олимпийский чемпион Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область.

В гонке свободным стилем на 10 километров у женщин первой к финишу пришла Алина Пеклецова, представляющая Вологодскую область. Следует отметить, что в Хибинах Алина Пеклецова выступает очень уверенно, дважды в 2024 и 2025 годах на финальном этапе Кубка России, она выигрывала знаменитую гонку в гору – 10-километровый масс-старт с финишем на вершине горы Айкуайвенчорр.

Победители и призёры соревнований, занявшие с первого по шестое место, получили денежные призы в размере от 20 до 120 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечили традиционные партнёры соревнований – компания «ФосАгро» и администрация города Кировска. Денежные призы получили и тренеры, воспитавшие обладателей золотых медалей, а также команда-победитель по итогам трёх соревновательных дней.

