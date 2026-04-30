Юбилейное театрализованное шоу «Весенний дивертисмент» нам дарит «Кировка»

10 мая в 18.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится юбилейное театрализованное шоу «Весенний дивертисмент» студии изысканного стиля и имидж-класса «Элегия», которые представят программу, в которой соединяется мода, музыка, грация и стиль.

Как отмечает vk.com/odkkirova, программа мероприятия обещает быть насыщенной и разнообразной: зрителей ждут эффектные дефиле и дизайнерские показы, а также яркие выступления в различных жанрах — хореографические номера и вокальные композиции, создающие цельное и динамичное сценическое действие.

«Весенний дивертисмент» включает в себя разнообразные хореографические стили, от стремительных и ритмичных до плавных и нежных, что сделает шоу поистине многогранным и захватывающим. (6+)

В юбилейном шоу примут участие: студенческое объединение Мурманского арктического университета «Арктическая лаборатория моды», театр-студия фламенко «Nuevo Dia», ансамбль бального танца «Ювента», Детская театральная школа г. Мурманска и Олег Гордов.

