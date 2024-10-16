Назначены даты проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. СевероморскСевер помнит: Мурманская область готовится к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.24 17:00

Юбилейную годовщину разгрома немецко-фашистских войск Заполярье отметит обширной программой культурных событий

В этом году отмечается 80-я годовщина одного из самых значимых для нашего региона исторических событий – разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В октябре северян ждут культурные, просветительские и патриотические события – лекции и кинопоказы, творческие конкурсы и информационные акции, которые охватят весь регион.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, программу ключевых культурных событий уже открыла научно-практическая конференция «Мурманские научные чтения «Война в Заполярье: история, события, люди», которая была проведена Мурманским областным краеведческим музеем 9 и 10 октября. Участие в конференции приняли более 50 исследователей со всей страны.

«В преддверии праздника, 17 октября, в Музее Победы в Москве пройдёт торжественное открытие регионального выставочного проекта областного краеведческого музея «Северная крепость». Мурманская область – второй регион после Забайкальского края, который удостоен чести представить свою экспозицию в Музее Победы. Выставка, которая будет работать до февраля 2025 года, расскажет о роли защиты Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в истории страны, о ходе боевых действий на территории Мурманской области и о значении Великой Победы в развитии Заполярья сегодня», – отметила и.о. министра культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Помимо традиционных митинга у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и торжественного мероприятия в Долине Славы, в праздничные дни жителей и гостей Кольского Заполярья ждут яркие культурные события акции «Север Помнит!». 23 октября на сцене областной филармонии выступит концерт оркестра народных инструментов «Полярис» с участием солиста Евгения Южина из Москвы.

24 и 25 октября в регионе состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Север звучит!». Его участниками станут гости из городов-героев, городов воинской славы и трудовой доблести. Мероприятие проводится региональной организацией при поддержке гранта областного минкульта для проектов областных культурных НКО. В дни акции ведущие коллективы Кольского Заполярья вместе с участниками фестиваля дадут концерты в гарнизонах и госпиталях Североморска, Печенгского муниципального округа и других уголках региона. Фестиваль завершится праздничным концертом.

«В программе концерта – театрализованный пролог в постановке московского режиссера Елены Порошиной и в исполнении артистов ДК имени Кирова, вручение государственных наград и памятных медалей «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье», выступления победителей конкурса, ведущих артистов региона, балета Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного Флота и одного из членов жюри, столичного мультиинструменталиста Тимура Ведерникова. В финале концерта состоится церемония награждения участников фестиваля – лауреатов и обладателя Гран-при», – рассказала Ольга Обухова.

Познакомиться с программой культурных событий можно в госпабликах учреждений культуры региона и администраций муниципалитетов, а также на портале «Наш Север».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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